Mindig lehet jobb évük - A Szegedi Judo SE érmekben gazdag évet zárt

A legeredményesebb volt. Tóth Botond edzője, Kovács Szabolcs mellett az ifi Európa-kupa után. Fotó: SZJSE

Az országban 130 cselgáncsklub sportolója végzett bajnoki pontot érő helyen 2018 különböző hazai és nemzetközi, egyéni és csapatversenyein. Csongrád megye jól áll ebből a szempontból, hiszen nyolc egyesület került ebbe a körbe.Ilyen a Szegedi Judo SE is, amely több kategóriában az első tíz vagy az első húsz közé került: az összesített ranglistán a 19., a férfi nemzetközi eredmények alapján a 23., a női nemzetközi eredmények alapján a 22., a bajnoki szereplések után a 9., a hazai versenyeken a 9., a női ob alapján a 19., míg a férfi ob alapján a 8. helyen végzett a magyar szövetség pontversenyében.– Régiós bontásban kell vizsgálni a megyei klubokat, és a ranglista első harminc egyesülete közül kilenc a délkeleti területről került ki. Csak a budapesti régió van előrébb, azaz jól teljesített Csongrád megye – nyilatkozta Polyák Péter elnök.Az egyéni elismeréseket vizsgálva az ifjúsági Tóth Botond volt a legeredményesebb (Európa-kupa-2., ifjúsági bajnok, junior B ob- és junior ob-3., U23-2.), de Ménesi Beatrix négy, Csányi Tamás három, Bóka Bendegúz, Bóka Botond és Sándor Péter két-két érme, valamint Kopasz Fanni nemzetközi szereplése is elismerésre méltó volt.– Ha a diák A, serdülő és ifjúsági korosztályokat nézem, külön-külön az első négy között végzett a klub. A diák A korcsoportos fiúk például holtversenyben elsők voltak. És még egy adat: a legkisebbeket, a diák C generációt kivéve az összes korosztályos bajnokságról volt érmünk – mondta Polyák.A klubnál a diák korcsopor- tokkal Bacsa Gábor, a serdülőkkel, illetve az annál idősebbekkel Kovács Szabolcs foglalkozik, a tíz éven aluliakkal pedig Polyák Péter mellett Kopasz Bence és Balázs Nikolett. Ezen kívül Pfeffer Árpád a felnőtt kezdők és visszatérők, újrakezdők munkáját irányítja. Igény szerint gyógytornász (Koncsek Krisztina), crossfit- edző is bekapcsolódik a munkába, mindezt a klub biztosítja, ez pedig egy ilyen kis egyesületnél országos szinten ritkaság.– Idén kevesebb bajnoki aranyunk volt, most viszont éremből gyűjtöttünk többet 2018-hoz képest. Ennek okalehet, hogy sok elsőéves serdülőnk, ifink, juniorunk szerepelt az ob-kon. A csapat magja így idén megmarad, és például a csb-ken ki tudunk állítani saját versenyzőkből serdülő, ifjúsági és junior csapatot is. Jó volt 2018, de mindig lehetne jobb, viszont helyén kezelve a dolgokat elégedettek vagyunk – nyilatkozta végül Polyák.