Mindkét számában bajnok Dobó Zsombor

– Ő az unokám! – mutatott Márton Anita edzője, Eperjesi László az SZVSE-pálya dobókörében egy 187 centiméteres fiatalra. Pedig a tehetséges rokon, Dobó Zsombor csak 12 éves. – A családban már várjuk, mikor éri utol 192 centiméteres édesapját – tette hozzá viccelődve a tréner, majd unokája eredményeire tértünk rá.Az edzést ugyanis azért látogattuk meg, mert az ifjú atléta belépett a serdülők közé, és ha már megvolt a lehetősége korosztályos országos bajnokságon indulni, akkor két alkalommal is a legjobb lett. A téli dobó ob-n 39,47 méteres eredménnyel lett az első a diszkoszvetők között, majd a terem ob-n 11,98 méteres teljesítménye után állhatott a dobogó tetejére a súlylökők eredményhirdetésénél.– Nagy fölénnyel nyerte a versenyeket, és azóta is rohamtempóban fejlődik. Hétvégén a szentesi dobóversenyen már 12,48 métert ért el súlylökésben és 43,64 métert diszkoszvetésben. A testalkata remek ehhez a sporthoz, de nem a magassága a döntő faktor. Lehet, hogy elfogult vagyok vele kapcsolatban, de szerintem ilyen gyors vállú gyermek Márton Anita óta nem volt. Csak úgy kilő a golyó, amikor elhagyja a kezét – mutatott a szakember az unokájára, pont, amikor az első lökésénél ezt mi is láthattuk a gyakorlatban.Zsombor már háromévesen kitalálta, hogy sportolói karrierre tör, és azóta állandóan jár nagyapjával az edzésekre – először csak figyelte a nagyokat, majd 9 éves kora óta ő is napról napra dobókörbe lép.– Olimpikon szeretnék lenni – válaszolt Zsombor, amikor a legnagyobb álmáról kérdeztük, majd mondott egy közelebbi célt is.– A serdülő ob-n diszkoszvetésben szeretném megdönteni az 52 méter 43 centiméteres korosztályos csúcsot, amit klubtársam, Gábor Levente tart – árulta el Zsombor, aki a 9, 10 és 12 éveseknél tartja a korosztályos csúcsot súlylökésben.