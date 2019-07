Minimum kétgólos előnyről kezdenek az EL-ben a magyarok

Már a párharc első mérkőzésén eldönthette volna a továbbjutás sorsát a Honvéd a litván Zalgris Vilnius ellen hazai környezetben. 3–0-nál tizenegyest hibázott Gazdag Dániel, ami után az ellenfél szinte rögtön betalált. A Honvéd nem számíthat egyik legjobbjára, Nagy Gergőre, míg a hazaiak edzőváltáson estek át. Marek Zub közös megegyezéssel távozott, utódja Joao Martins lett.



– Két napja műfüvön gyakorlunk. Sajnos Kovács Nikolasz megsérült, és rajta kívül is van egy-két hiányzónk, de ez ilyen, benne van a fociban, így majd azok is lehetőséget kapnak, akik esetleg nem játszottak volna kezdőként Vilniusban. A műfű sosem jó, azonban alkalmazkodni kell, ezért is gyakoroltunk így a héten. Teljesen más a labda menete, nem úgy pattan, mint az igazi füvön, a mozgásnál keményebbnek érzed a talajt, szóval mindenben más. Ezért is segítség, hogy műfüvön készültünk, s ha jól tudom, a miénk még jobb minőségű is, mint a vilniusi – beszélt az összecsapás kapcsán a kispestiek honlapjának a szegedi Batik Bence, aki megjegyezte, szerezniük kell egy gólt, majd taktikus játékkal behúzhatják a továbbjutást.



Idegenben nyert 5–1-re a Fehérvár a montenegrói Zeta ellen, így jó eséllyel pályázik a továbbjutásra a visszavágón, amelyet ma 20 órától (tv: Duna World) játszanak a felcsúti Pancho Arénában. Történelmi mérkőzést játszottak az EL. 1. selejtezőkörében, hiszen a klub 1941-es megalapítása óta nem aratott négygólos sikert idegenben a nemzetközi porondon, ahogy egyszer sem sikerült ötször betalálniuk vendégként.



A Debreceni VSC is a megnyugtató előny tudatában utazhatott el szerda délelőtt Albániába, hiszen 3–0-s sikerrel zárták az első találkozót a Nagyerdei Stadionban 10 ezer szurkoló előtt. A mai visszavágó 20 órakor kezdődik. A meccset az M4 Sport élőben közvetíti, amennyiben a vívó világbajnokság döntőjében lesz magyar érdekeltség, akkor elképzelhető a sugárzásban 20-30 perces csúszás.