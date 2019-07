Miskolcon építi a kosárlabdát az egykori szegedi szakember

Király Sándor továbbra is a magyar kosárlabdáért dolgozik, immár hét éve Miskolcon vezeti az akadémiát. FOTÓ: DVTK

– Éppen ma jövök majd Szegedre, Rajnai Zsuzsival ilyenkor mindig találkozom – kezdte a beszélgetést Király Sándor, a Szeged KE női kosárlabdacsapatának egykori mestere, a DVTK akadémia jelenlegi vezetője. – Több, régi játékosommal is tar­­tom a kapcsola­tot, szerencsére ke­­resnek is. Most, a születésnapomkor is rengetegen felköszöntöttek.A Miskolcon dolgo­­zó szakembert a gyerekek is meglepték, amikor az elmúlt héten belépett a terembe, a ke­­zükben világító telefont tartva énekelték a „Boldog szülinapot". Szépen megtöltötték a pá­­lyát, látszott, hogy Király Sán­­dort is meglepték a tanítványok.– Nekem is nagy meglepetés volt, nem vagyok egy elérzékenyülő típus, de ez nagyon meghatott. Hét éve a nulláról kezdtük el a munkát, most közel 500 gyerek jár az edzésekre. Kilenc városban huszonnyolc edző és négy technikai személyzet foglalkozik a fiatalokkal. Őket koordinálom, nem könnyű, de nagyon élvezem. Hivatalosan idén nyugdíjas leszek, de újabb három évre elvállaltam az akadémia irányítását. Feleségem, Zsuzsa is nyugdíjba ment, így költözünk, jön velünk Riki ku­­tyánk is, Miskolcon élünk to­vább. Harminckét évig voltam NB I-es edző, akkor azt gondoltam, hogy a trénerkedésnél nincs nehezebb. De van! Sokkal bonyolultabb egy utánpótlásklubot irányítani. Legtöbb gondom nem is a gyerekekkel van, hanem az edzőkkel. Nem könnyű jó szakembert találni. Szerencsére egyre több régi já­tékosom csatlakozik hozzánk, így ez a probléma is kezd megoldódni.Aki ismeri Király Sándort, azt tudja, hogy hihetetlen lelkesedéssel végzi a munkáját, azért dolgozik, hogy minél több tehetséget ad­jon a magyar ko­­sárlabdának.– Idén már há­­rom olyan fiatal is szerepet kapott az NB I-es felnőttcsapatban, aki nálunk, az akadémián kezdett el játszani. Kiss, Frint és Végh-Dudás volt, aki játszott is a legjobbak között. Je­­lenleg az ország harmadik legredményesebb utánpótlás-nevelő klubja vagyunk, az elmúlt négy évben minden korosztályban döntőt játszottunk, idén ez csak a serdülőcsapatnak nem sikerült. Nagy álmom, hogy néhány év múlva már a DVTK keretének a felét a tőlünk kikerülő kosárlabdások adják. Ez a célom, ezért dolgozom, szerencsére azt csinálhatom, amit nagyon szeretek, ezért szerencsés ember vagyok.