Most ennyire futotta a Szegedi TE-nek

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, elődöntők:

Podbrezova (szlovák)–Szegedi TE 5:3 (3852:3754). A párok: D. Tepsa–Karsai L 1:0 (3:1, 652:613), Zavarkó V.–Kiss N. 1:0 (4:0, 702:631), M. Tomka–Loncsárevity A. 0:1 (2:2, 590:606), P. Nemcek–Brancsek J. 0:1 (2:2, 613:624), T. Pasiak–J. Csalics 1:0 (2,5:1,5, 646:631), E. Kuna (B. Vadovic)–Szél T. 0:1 (1:3, 649:650). Zapresic (horvát)–Zerbst (német) 7:1.



A 3. helyért: Szegedi TE–Zerbst (német) 0:8 (3617:3890). A párok: Szél T.–M Weiss 0:1 (1:3, 611:638), J. Csalics–M. Weber 0:1 (0:4, 575:668), Kiss N.–T. Schneider 0:1 (0:4, 580:665), Karsai L.–B. Benedik 0:1 (1:3, 645:665), Brancsek J.–T. Hoffmann (R. Herold) 0:1 (2:2, 608:615), Loncsárevity A. (Danóczy R.)–F. Seitz 0:1 (0,5:3,5, 598:639).



A döntőben:

Zaprešic–Podbrezova 5:3.



Egy hősies küzdelem, amelyet egy klasszis extra teljesítménye döntött el, és egy sima meccs, amelyen egyetlen percig sem volt esélye a csapatnak.



A horvátországi Zaprešicben rendezett férfi tekecsapat Bajnokok Ligája négyes döntőjét így zárta a Szegedi TE – két vereséggel. Ha az előzetes esélyeket nézzük, akkor nagyjából ez a realitás, hiszen a címvédő Podbrezova, a házigazda Zaprešic és a német rekordbajnok Zerbst jelen pillanatban jobb csapat.



Ám a szegediekért szurkolók – érkeztek Szeged mellett Budapestről, Szombathelyről, Székesfehérvárról, Zalaegerszegről is – bíztak egy esetleges bravúrban. Mivel ez nem jött össze (főleg Zavarkó Vilmos 702 fás egyéni teljesítménye adott nagyon sok pluszt a szlovákoknak az elődöntőben), így maradhatott a bronzmérkőzés a Zerbst ellen.



A mindig motivált németek aztán úgy bekezdtek, hogy a meccs első két szettjét egyaránt ők nyerték, az első szegedi pontot pedig a harmadik 30 dobásban Szél Tibor jegyezte. A folytatás is egyértelmű volt, a felénél 3:0-ra és több mint 200 fával vezettek a németek, és innen már nem volt visszaút. A végén azért szurkolhattunk, hogy legalább egy csapatpont összejöjjön – a Zerbst ezt sem engedte, így a vége 8:0-s, teljesen megérdemelt német siker.



A Szegedi TE két dologra még így is büszke lehet: a fantasztikus drukkereire, akik a meccsek elejétől a végéig hangosan szurkoltak, illetve arra, hogy 2013 óta sorrendben hetedszer volt tagja a világ legjobb klubcsapatai végső küzdelmének, és ezt a most előtte végzők sem mondhatják el magukról.