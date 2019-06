Most kell bizonyítania: Török Béla a BVSC-től a Vasashoz igazolt, motoszkál benne a válogatottság kérdése

A szegedi születésű Török Béla marad a fővárosban, a BVSC-ből a Vasas együttesébe igazolt. FOTÓ: BVSC

– Először is szeretném leszögezni, hogy hálával és köszönettel tartozom a BVSC minden játékosának, a szakmai stáb összes tagjának, és a klubvezetőknek. Tökéletes körülményeket teremtettek, hogy felépítsem magam a válogatottság szintjére. Nagy célom volt visszakerülni a nemzeti csapatba, ami sikerült is, és az így szerzett budapesti vb-ezüstre nagyon büszke vagyok. Arra is, amit a BVSC-vel elértünk, hiszen kilencedik volt a csapat, mi­­előtt oda kerültem, majd kétszer is ötödikek lettünk, nemzetközi porondon is szerepeltünk, a mi szintünkön ez nagy siker volt. Kicsit elfáradt a kapcsolat köztem és a klub között, ebben ennyi volt. Előfordul az ilyen, úgy éreztem, új impulzusokra van szükségem. A Vasas pedig korrekt ajánlattal keresett meg, fejlődési lehetőséggel. Egy ambiciózus csapat tagja lehetek, ahol sokat várnak tőlem, ez pe­­dig motiváló.– Nem, mert amikor döntöttem, még nem volt biztos a szegediek visszatérése az élvonalba. Tudom, milyen kérdés jönne ezután, előre válaszolok rá: nem zárkózom el egy visszatéréstől a jövőben, de most a Vasasra koncentrálok. A klubbal egy éves szerződést kötöttem, jövőre meglátjuk, mi lesz a folytatás. Gratulálok a Szegednek, hogy rögtön vissza tudott térni az OB I-be, bravúros teljesítmény volt, de a neheze csak most jön. Biztos vagyok benne, hogy Kiss Csaba visszatérése sokat ad majd a fiataloknak, ő komoly erősítés, Szabó Zoltán pedig óriási lokálpatrióta, kétségem sincs afelől, hogy edzőként mindent megtesz a bennmaradásért.– Motoszkál bennem a gon­­dolat, és ezért is volt jó vá­­lasztás a Vasas, hiszen a válogatott kapusedzője, Má­téfalvy Csaba a trénerünk, így szem előtt leszek. A korom miatt is most kell bizonyítanom, szóval ha bennem van még a visszatérés lehetősége, akkor azt a következő egy-két esztendőben kell bizonyítanom.