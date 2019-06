Most már a vb a tét: az NKM Szeged versenyzői mától Szolnokon válogatóznak

Van már egy sikere. Az olimpiai bronzérmes Kiss Tamás jó helyzetben van. FOTÓ: MKKSZ

A három feladat közül a legelső rögtön ma elkezdődik, másodszor válogatózik ugyanis a hazai felnőtt mezőny, amelynek céljai között ott szerepel az augusztusi világbajnokság is a szegedi Maty-éren. A program éppen az egyik legérdekesebb versenyszámmal indul 9 órakor: a női K1 500 méteres előfutamokkal. Ma a délutáni programban öt felnőtt döntő szerepel 16.20 és 17.09 között, amelyekből K1 1000 méteren Sipos Dávid, Törköly Zoltán és Szendy Márk, C2 1000 méteren Zombori Dominik egy paksi (Koleszár Zoltán), Kocsis Ádám pedig egy dunaújvárosi (Slihoczki Ádám) párjaként, míg női K1 500 méteren Kárász Anna, Árok Dorottya Zsóka és Verbőczi Eszter képviselheti a szegedi színeket.Szerdán 11.12-től és 14.45-től a parasportolók (Suba Róbert, Varga Katalin, Rescsik Csaba) döntőit rendezik, majd 15.20-kor a férfi K1 500 (szegedi indulók az előfutamokban: Sipos, Törköly, Szendy, Karnok Marcell), a női C1 200 (Nagy Bianka), a férfi K1 200 (Szabó Martin, Kis-Bicskei Márk, Birkás Balázs), a női K1 200, a női C2 200, a férfi K2 200 (Karnok M., Kis-Bicskei) és a női K2 200 (Árok, Verbőczi) méteres finálékon a sor.Csütörtökön 10.01-től már indul a döntőprogram: a női C1 500 (Nagy B.), a női K2 500 (Kárász Anna, Kozák Danuta – Újpest és Árok, Verbőczi), valamint a férfi K2 500 méteres finálékat bonyolítják le. A válogató zárásaként 15.18-tól női K2 1000 (Árok, Verbőczi), női K1 1000 (Horváth Alexandra) és férfi C1 1000 (Kiss Tamás, Zombori D., Kocsis Á., Laczó Dániel) méteren hirdetnek győztest. Ne feledkezzünk meg az 5000 méterekről sem, a három szakágban egyedül női kajak egyesben lesz szegedi Horváth Alexandra személyében.Az NKM Szeged versenyzői közül többen is jó helyzetben várhatják a három napos eseményt. Ilyen K2 500 méteren Kárász Anna (társa: az újpesti Kozák Danuta) és C1 1000 méteren Kiss Tamás, mindkettejüknek van már egy sikere. A három kajakos, Kuli István, Birkás Balázs és Nádas Bence K4 500 méteren lehet érdekelt a jövő heti minszki Európa Játékokon, amely a sportág hivatalos Európa-bajnoksága, így az elmúlt időszakban, köszönhetően az első válogató jó eredményeinek, erre a számra koncentrálhattak. Nádas és Kuli nem is nevezett a második válogatóra, míg Birkás K1 200 méteren szeretné megduplázni válogatón elért győzelmeinek számát.Az algyői, jelenleg a Győr színeiben kajakozó Kopasz Bálint nagyon jó helyzetben várja a válogatót, hiszen K1 500 és 1000 méteren is megnyerte az első selejtezőt.A viadal nem csak a felnőttnek és a parasportolóknak, hanem az ifjúságiaknak is válogató.A biztos háttér nyugodtságot ad a csapatnakA St. Mihályban minden adott ahhoz, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni.Az elnökasszony, Bereczki Ibolya biztosítja a hátteret. Nagy Torma Ricsárd, Vassuth László, Szűcs Marcell, Hódi Zsuzsa, Cseszkó Szilveszter segíti a szakmai munkát, tett sokat azért, hogy hétről hétre jobb legyen a csapat.A St. Mihály az NB I-ben 21 meccset játszott. Háromszor nyert és tizen­nyolcszor vereséget szenvedett. Összesen 11 gólt szerzett, viszont hetvennégyet kapott. A házi góllistát (csak az alapszakaszban) Szil Tünde zárta a legjobban, összesen ötször volt eredményes. Boros Kinga kétszer talált be az ellenfelek hálójába, míg Bartalis Barbara, Papp Dorina, Török Lilla és Zimány Kovács Anikó 1-1 gólt szerzett. A rájátszást a Mol Vidi ellen 10–2-re nyerte a szegedi együttes.