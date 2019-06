Muszáj előregondolkodni: Nagy Bianka sikerrel vette az elmúlt fél év akadályait

A szegedi reménység, Nagy Bianka (középen) a héten már az Európa Játékokon bizonyíthatja tehetségét. FOTÓ: MKSZ

– Túl vagyok rajta... Nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna annak ellenére sem, hogy nem lett rossz. De igazán megkönnyebbültem, és felszabadultan tudtam már versenyezni.– Maradok még az iskolában, hiszen van egy sportedzői képzés, amit egy év alatt el lehet végezni, és már be is iratkoztam. Hogy utána hogyan tovább, az még messze van.– Valóban sokat utaztunk Szolnokra, Csongrádra, az élő Tiszán magas volt a víz, és tanulnom is kellett. De mindig vannak előttem célok, amelyeket szeretnék elérni. Erre az évre is megvolt ez a cél, mégpedig a C1 200 méteres szám megnyerése. Tényleg nehéz, sokszor nem volt ideális a körülmény. Az utolsó pár hónapban a tanulásra is ráfeküdtem, így fizikálisan és szellemileg is megviselt. Hiányzott a meleg vízi edzőtábor, ezért nem is ment olyan jól a rangsoroló és az első válogató sem. Úgy látszik, jól vettem a feladatokat, és június végére belerázódtam a versenyzésbe.– Ez a két szám került képbe a világbajnokság kapcsán. A C1 200 méterbe beleadtam a maximumot, és ez elég volt ahhoz, hogy nyerjek. De ha nem sikerült volna, akkor még mindig ott van a másik. Mindkettőre készültünk, és mindkettő fontos a másikhoz. A szétlövés még hátra van, és ha megnyerem, eldönthetem, melyiket választom, de a 200 méteres egyes olimpiai szám, efelé mennénk tehát el.– A legjobban. Ezért dolgozunk. Mindegy, hogy Lakatos Zsanett vagy én nyerem a szétlövést, a legjobb menjen a vb-re, és szerezze meg a kvótát.– A rutin és az évek. Hamar belecsöppentem a nemzetközi kenus körforgásba, 15 évesen már ifi vb-n indultam, így megtapasztaltam, mik a fontos dolgok. Muszáj előregondolkodni is, és nem csak az előttünk lévő feladatokat meglátni. Jövőre olimpia lesz, és kell a kvóta.– Az utóbbi hónapokban beszűkült a világ, de szeretek én is szórakozni. Ez nem a bulikat jelenti, mert az nem fér bele, hanem a mozit, a vásárlást, a kutyasétáltatást, sétát a barátokkal.– A reális cél a döntő, bár nem láttam még az ellenfelek névsorát. Ez 19 évesen nagy dolog lenne.