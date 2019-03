Muszáj lesz javítani: Szedeák - Körmend (online)

Krapic a Szedeák erőssége lehet a Körmend ellen. Fotó: Frank Yvette

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 21. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Benczúr, Söjtöry, Balog Gy.Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Krapic, Vágvölgyi, Kerpel-Fronius, Révész, Varga. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Körmend: Bradford, Németh, Price, Csorvási, Delas, Csere: Ferencz, Thames, Hammonds, Lajsz, Oroszi. Vezetőedző: Mathias Zollner.Bradford betörése nyitja az utolsó negyedet, 36-70. Ponjavics felez a vonalról, 37-70. Ponjavics egy triplát is bedob - de Ferencz dobhat három büntetőt Vágvölgyi faultja után. Nem hibázza el egyiket sem, 40-73. Nem tudunk harminc pont alá bejönni, Vágvölgyi pattintja rossz helyre triplája után.Ponjavics hármasa nyitja a második félidőt, Delasé lejön - ahogyan Juhos két közelije is, majd Wirth passza pontatlan. Juhosnak is jön a hármas, 28-45. Bradford nem ront a vonalról, majd Sulovics két közelije jön le. Boltics remek passza után Sulovics újabb kettese, 30-47. Eladott labda után egy gyors kosár, Juhos a befejező - valami hasonló lehetett a terv a kezdésre, 10-2 eddig ez a negyed a Szedeáknak, időt is kér a Körmend! Ami a túloldalon bemegy, az a Szedeáknak nem: Hammonds kezébe hullik a lepattanó, amit visszatesz, Juhosnak viszont nem jön ugyanez. Boltics reklamál, amiért kap egy technikait - Price megint közelről, majd Hammonds a saját lepattanóját összeszedve zsákolhat - hat körmendi pont zsinórban, időt kér Mandics 32-53-nál. Boltics bejátszása után labdát veszítünk, Thames két büntetője jöhet. Csak az egyik jó - majd jön az első körmendi fault a negyedben a hetedik percben. Vágvölgyi floatere után Hammonds harmadik hármasát jegyzi, 34-57. Csorvási tempója, 34-59. Bradford faulttal együtt szerez kosarat, és jó a büntetője is. Krapic ejtése Boltics passza után, 36-62. Ferencz keze nem remeg meg a büntetőknél, 36-64. Krapicnak nem jön a tripla, majd Németh állhat a vonalra - csak a második jó. Krapic megint beleáll, de ez sincs bent - ellenben Bradford elsüllyeszti a hetedik körmendi triplát. 32 ponttal vezet a Körmend, hiába kezdett jól a Szedeák, ezt nem tudta meglovagolni.Krapic és Thames akaszkodik össze, a körmendi szinte leszédül a pályáról, le is kell cserélni. Krapic mindkét büntetője jó, de Hammonds bedob egy triplát, 11-22. Krapic és Hammonds a félpályánál, szándékosnak ítélik a horvát buktatását. Bradford bedobja mindkét büntetőjét, 11-24. Hammonds ejtése is jó - 11-26-nál kér időt Andjelko Mandics, nyolc eladott labdánál (!) jár a Szedeák. Sulovics, az első szegedi mezőnykosár ebben a negyedben. Támadópattanó után sincs kosarunk, ellenben Ferencz bedob egy hármast, majd Boltics eladja, amivel Hammonds végigmegy: 13-31, időt kér Mandics. Tíz eladott labdával nagyon nehéz lesz. Szerzett labda után Sulovics viszi végig, 15-31. Hammondsé a negyedik körmendi hármas, 15-34. Delas és Boltics szólalkozik össze, de a Körmend jöhet. Négy perc a félidőig, és a húszpontos vezetésért támad a Körmend. Hammonds ebbe is beleáll, de ez nincs bent, Hammonds viszont összeszedi a saját pattanóját, 15-36. Ferencztől ez csak kettes a sarokból, 15-38. Boltics faulttal együtt: jó ez is, 18-38. Szerzett labda után Thames akasztja meg Sulovicsot, de ninc sportszerűtlen fault. Boltics betör, de nem jó: 1.45 van vissza, időt kér a Körmend. Sulovics dobhat három büntetőt: kettő jó, 20-38. Ferencztől jön az ötödik körmendi hármas - majd Krapicé rövid, Delas viszont beejti. Boltics megoldja két ember között, erre Thames még időn belül válaszol: 23 ponttal vezet a Körmend a szünetben. Nincs triplája a Szedeáknak, ellenben van 11 eladott labdája, ez megmutatja, miért ekkora a különbség.Nem jó az első szegedi támadás, kimarad Wirth triplája a sarokból, majd a pattanó után Juhosnak kell dobnia, de ez rövid. Juhosá a meccs első kosara, erre Bradford egy betörés után válaszol. Lejön Juhos hármasa, de jól védekezünk. Lejár a támadóidőnk, a Körmend is feszes hátul. Delas tempója, 2-4, majd Ponjavics eladja. Juhos jól védekezik Delason, majd Ponjavics egyenlít, 4-4. Előbb Price egy középtávolit dob be, majd egy újabb eladott labda után Bradford megy végig egy ziccerrel, 4-10. Sulovics ejtése után Price és a szegedi center akaszkodik össze, az amerikai azt reklamálja, hogy az imént egy hasonló esetet nem fújtak le. Sulovics bedobja mindkét büntetőjét, 8-10. Kimarad Ponjavics ziccere, ami után Price viszont végigviszi: egyenlítés helyett 8-12. Thames könnyű kosara, 8-14, egyelőre ez a különbség. Price beüti a második faultját, le is cseréli őt Zollner. Boltics a vonalról: csak az első jó. Labdaszerzés után Vágvölgyi végigmegy, hiába csattan a kezén az ellenfél szerelési kísérlete, nincs fújás - majd Bradford előbb egy triplát, majd egy kettest is bedob - így tíz ponttal vezet a Körmend, 9-19.Korábban írtuk:Egymás után a harmadik hazai mérkőzését veszítette el a Naturtex-SZTE-Szedeák, legutóbb a Pécs ellen. Nincs könnyű szituációban Andjelko Mandics csapata, hiszen ezzel a vereséggel eldőlt, hogy minimális esélye maradt a középház elérésére, így minden bizonnyal az alsóházban folytatja a csapat, ahol az lehet a cél, hogy elkerülje a play-outot a gárda, azaz legalább a tizenkettedik helyet kellene megszereznie. Ez sem ígérkezik könnyű feladatnak, hiszen a Naturtex előtt álló két csapat, a Sopron és a Kaposvár is három-három győzelemmel gyűjtött többet.Valahol tehát vissza kell hoznia ezt a lemaradást a Szedeáknak, és ilyen lehet a holnapi, Körmend elleni mérkőzés is. A vasiak ugyan a második helyen állnak a bajnokságban, de főképp idegenben akadtak problémáik: a Körmend kikapott Kecskeméten, Sopronban és az Alba Fehérvár vendégeként, legutóbb pedig megizzadt a TF Budapest otthonában is.A fáradtság is faktor lehet a szombati mérkőzésen, hiszen míg a Szedeák nem volt érdekelt a magyar kupa nyolcas döntőjében, addig a Körmend ott volt Győrben, valamint kedden az Alpok–Adria-kupa negyeddöntőjében is pályára lépett és nyert a lengyel Gliwicével szemben. A háromszoros bajnokcsapat keretéből hiányozhat az amerikai Leyton Hammonds, aki kihagyta a keddi mérkőzést is.A Szedeák várhatóan ezúttal is teljes kerettel állhat fel, és szükség is lesz mindenkire, hiszen a hónap végéig további öt találkozó vár a csapatra, ami alatt eldől, milyen pozícióból várhatja a középszakasz küzdelmeit a Tisza-parti csapat.A szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.