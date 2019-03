Muszáj lesz: kell a Szedeák-bravúr a Körmend ellen

Krapic a Szedeák erőssége lehet a Körmend ellen. Fotó: Frank Yvette

Egymás után a harmadik hazai mérkőzését veszítette el a Naturtex-SZTE-Szedeák, legutóbb a Pécs ellen. Nincs könnyű szituációban Andjelko Mandics csapata, hiszen ezzel a vereséggel eldőlt, hogy minimális esélye maradt a középház elérésére, így minden bizonnyal az alsóházban folytatja a csapat, ahol az lehet a cél, hogy elkerülje a play-outot a gárda, azaz legalább a tizenkettedik helyet kellene megszereznie. Ez sem ígérkezik könnyű feladatnak, hiszen a Naturtex előtt álló két csapat, a Sopron és a Kaposvár is három-három győzelemmel gyűjtött többet.Valahol tehát vissza kell hoznia ezt a lemaradást a Szedeáknak, és ilyen lehet a holnapi, Körmend elleni mérkőzés is. A vasiak ugyan a második helyen állnak a bajnokságban, de főképp idegenben akadtak problémáik: a Körmend kikapott Kecskeméten, Sopronban és az Alba Fehérvár vendégeként, legutóbb pedig megizzadt a TF Budapest otthonában is.A fáradtság is faktor lehet a szombati mérkőzésen, hiszen míg a Szedeák nem volt érdekelt a magyar kupa nyolcas döntőjében, addig a Körmend ott volt Győrben, valamint kedden az Alpok–Adria-kupa negyeddöntőjében is pályára lépett és nyert a lengyel Gliwicével szemben. A háromszoros bajnokcsapat keretéből hiányozhat az amerikai Leyton Hammonds, aki kihagyta a keddi mérkőzést is.A Szedeák várhatóan ezúttal is teljes kerettel állhat fel, és szükség is lesz mindenkire, hiszen a hónap végéig további öt találkozó vár a csapatra, ami alatt eldől, milyen pozícióból várhatja a középszakasz küzdelmeit a Tisza-parti csapat.A szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.