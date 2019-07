Nagy Bianka fantasztikus volt: a harmadik start után a szegedi kenus magabiztosan nyerte a szétlövést

Nagy Bianka remekelt, így hazai pályán, Szegeden szerepelhet a világbajnokságon. FOTÓ: KARNOK CSABA

Fantasztikus válogatószezont tudhat maga mögött az NKM Szeged fiatalja. Az első felnőtt­válogatón még csak megtapasztalta, mi is kell ahhoz, hogy olimpiai számban, C1 200 méteren indulhasson a vébén, majd a második válogatót és szombaton a szétlövést is megnyerte, így az övé a szám.A szolnoki Holt-Tiszán rendezett szétlövésen látszott, hogy mindkét versenyző, a szegedi Nagy és az újpesti Lakatos Zsanett is ideges, hiszen csak harmadszorra sikerült a rajt. Mindkét rossz startnál sokat vártak az indítással, és mindkét kenus belehúzta a kenuját a rajtgépbe. A harmadik viszont már sikerült, és a két érintett szinte egyszerre elkapva a jelet vágott neki a sprintszámnak. A táv feléig nagyjából együtt mentek, ám a hajrában Nagy Bianka annak ellenére is fokozatosan elhúzott, hogy egy picit megbillent, és végül nagyjából fél hajóval győzött.– Nem szoktam, de ezen a reggelen mégis izgultam, látszott, nagy volt a tét – nyilatkozta az érthetően boldog Nagy Bianka. – Nem zavart meg a két rossz rajt, és magamhoz képest jól kaptam el, a sikerem pedig magabiztosnak mondható. Amikor elindult a szezon, álomként fordult meg a fejemben, hogy mindkét egyesben én leszek a legjobb. Valójában erre gyúrtam, de elérhetetlen cél volt. Ám az első válogató után láttuk, hogy milyen közel vagyok Lakatoshoz, és sikerült az akkor megkapott kis hátrányt ledolgozni. Felszabadultan, veszteni való nélkül, tehermentesen vártam ezt a szétlövést, hiszen 500 méteren már biztos volt a vb-indulás. 19 évesen már az nagy dolog, hogy egyesben vehetek részt a szegedi eseményen, nem hogy olimpiai számban... A két kezemet összeteszem, hogy enyém a C1 200 méter, de most már érzem a felelősségét is a kvótaszerzésnek. Ez most megrémít, de van másfél hónap, hogy felkészüljek rá.Az még nem biztos, hogy a szegedi kenus mindkét egyest elviheti-e a Maty-éri eseményen. Ez az időrendtől is függ.– Ha belefér, akkor az lenne a legjobb, mert 500 méteren mindenképpen döntőbe juthatnék, és ez a sikerélmény hatalmas löketet adna a 200 méterre – mondta Kása Péter tanítványa. – Nincs eltérés a két táv felkészülése között, hiszen amióta versenyekre járok, mindig a két egyesre készülök. Mindig is úgy dolgoztunk, hogy az egyik kiegészíti a másikat. A kvótát illetően viszont lehet, hogy az sem lesz elég, ha valaki a döntőbe kerül.Ha Hüttner hozzájárul, akkor Nagy a héten elmegy az ifjúsági Eb-re, ha nem, akkor pihen, és utána kezdi a felkészülést a szegedi vb-re.