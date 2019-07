Nagy csatákra készülnek a szegedi vb-n: a magyar válogatott tagjai csak a munkára fókuszálnak

Emlékezetes világbajnokság volt a legutóbbi 2011-ben. A szegedi Vajda Attila az ekkor szerzett vb-címe után megfürdött. FOTÓ: KARNOK CSABA

Abból a szempontból megnyugodhattak a versenyzők Hüttner Csaba szövetségi kapitány kerethirdetése után, hogy már tudják, mi vár rájuk a szegedi kajakos, kenus világbajnoksá­gon. A válogatókon túl az in­dulás hatalmas nagy kérdőjele megszűnt, a bejelentéstől kezdve viszont már a szereplés, a helyezés kérdőjele került elő. A versenyzők keményen dolgoznak, és a kapitány által kijelölt keretben 18 férfi kajakos, 12 férfi kenus, 10 vagy 11 női kajakos (attól függ, ki nyeri K1 200 méteren a szétlövést: ha Csipes Tamara, akkor ezzel együtt három száma lesz, ha Lucz Dóra, akkor viszont nő a létszám) és 5 női kenus kapott helyet. Szerencsére az NKM Szegedet is többen képviselik, hiszen a csapat tagja Nagy Bianka, Kárász Anna, Birkás Balázs, Nádas Bence, Kuli István és Kiss Tamás.Közben elkészült az esemény tervezett programja. A vi­­lágbajnokság első versenynapja augusztus 21., amikor a nem olimpiai számokban és a parasportolók számára rendeznek elő- és középfutamokat, sőt a parások között már érmek is gazdára találnak a nőknél VL1 és VL3, a férfiaknál VL1 kategóriában.Augusztus 22-én már olyan számok is bekerültek a mű­­sorba, amelyek benne vannak az ötkarikás programban, így például az NKM Szeged két női versenyzője, Nagy Bianka (C1 200 méter) és Kárász Anna (K2 500 méter) is ekkor selejtez, no meg a parasportolók ismét érmeket szerezhetnek.Augusztus 23. és 25. között indulnak be igazán az események, amikor paradöntőket (pénteken és szombaton dél­előtt), illetve további finálékat (pénteken 15 és 16.15 a nem olimpiai számokban, szombaton 11.30 és 13, míg vasárnap 10.15 és 11.20 között olimpiai számokban, illetve 14.30 és 17 óra között 5000 méteren) láthatnak a szurkolók.A szegedi versenyen összesen 246 kvóta talál gazdára, ez azonban a magyar válogatott esetében még nem embert, csak helyet jelent – ádáz csaták lesznek majd 2020-ban a tokiói helyekért a hazai vizeken.A jegyvásárlással kapcsolat­ban érdemes tudni, hogy a legértékesebb helyek az A szektorban, a főlelátón lesznek, ezek helyjegyesek. A B és a C szektor jegyei a mobil le­­látóra szólnak, és érkezési sorrendben foglalhatók el, és lehet kapni a D szektorba is belépőket – ezek már állóhe­lyek. Azt is érdemes tudni, hogy más árkategóriába tartoznak a szerdai és csütörtöki, és másba a pénteki, szombati, vasárnapi események, illetve vannak családi napi jegyek és bérletek is.Ami igazán különleges, hogy a szegedi Maty-ér 1998, 2006 és 2011 után immár ne­­gyedik alkalommal adhat otthont a világ legjobb kajakosai, kenusai versenyének, és a négyből ez már a második lesz, amelyen olimpiai kvóták sorsáról döntenek az ide érkező sportolók.