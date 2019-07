Nagy dobás előtt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának két játékosa a U21-es vb-n

Pihenésük utolsó napjaihoz ér­keztek a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosai. Majdnem másfél hónapos szünetet követően vasárnap az V. PICK-niken nyitja meg a klub a 2019–2020-as szezont a szurko­lókkal közösen a Széchenyi té­­ren. Színes programokban nem lesz hiány, bemutatják az új játékosokat és mezeket egyaránt.



Nem lesz azonban teljes a ke­­ret, mivel többen hiányoznak majd. A kapus Nagy Martin, va­­lamint a Tatabányáról igazolt ifj. Rosta Miklós az U21-es válogatottal a világbajnokságon szerepel mától a spanyolországi Vigóban és Pontevedrában. A magyar nemzeti együttes összes mérkőzését élőben közvetíti a Sport1 Tv, ma 20.30-kor Bahrein ellen kezdenek. Csütörtökön 18 órakor Koszovó, pénteken 18.30-kor Horvátország, vasárnap 20 órakor pedig Portugália lesz az ellenfél. Az utolsó csoportmérkőzésen július 22-én, hétfőn 20.30-kor Brazíliával találkoznak a ma­­gyarok a C csoportban.



Felnőttválogatottban szerzett rutinnal felvértezve veszi fel a magyar csapat – többek között Máthé Dominikkal, Szita Zoltánnal és ifj. Rosta Miklóssal – a versenyt a világ legjobb utánpótlás válogatottjai ellen. A magyar továbbjutás kötelező, hiszen a hat együttesből mindössze kettő búcsúzik a csoportkörtől.



Nem Nagy és ifj. Rosta az egyetlen, aki a MOL-PICK Szegeddel készül idén, és rangos tornán vehet részt majd a nyár folyamán. Bajus Brunó felnőttszerződését a tavasszal jelentette be a klub, hogy csatlakozik a felnőttkerethez, de az ifjúsági csapatban, valamint a ContiTech FKSE-Algyő NB I/B-s együttesében is játszik majd kettős játékengedéllyel. Bajusz Sándor fia az U19-esekkel utazhat majd valószínűleg a világbajnokságra, amelynek Észak-Macedónia ad otthont.