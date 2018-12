Nagy kár ezért: Szedeák - Falco 77-85

Naturtex-SZTE-Szedeák - Falco Szombathely 77-85 (23-21, 18-24, 25-12,-)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Győrffy, Pozsonyi, Balogh Gy.

Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Green, Juhos, Sulovics. Csere: Ponjavics, Révész, Kerpel-Fronius. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Falco: Váradi, Norfleet, Bíró, Pustahvar, Reddic. Csere: Curry, Tóth N., Balmazovics, Hódi. Vezetőedző: Gasper Okorn.

Kipontozódott: Boltics (36.), Green (40.)



IV. negyed



Sulovics harmadik faultja után Reddic kihagyja mindkét büntetőjét. Greentől most rövid a hármas, majd Reddic egy támadópattanót tesz vissza, 66-59. Green remek védekezéssel akadályozza meg Curryt, hogy végigvigyen egy ziccert, pazar meccset játszik a kanadai! Green negyedik faultja, minimum véleményes. Balmazovics azonban kivezeti az alapvonalon. Boltics szed egy támadólepattanót, de Juhostól sem jó a tripla. Reddic ejti be Balmazovics lépésgyanús megmozdulása után, 66-61. Juhos hatodik mezőnykosara, 68-61. Sulovics is megkapja negyedik faultját, tüntet a kispad és a csarnok, de nem nézik vissza, Curry büntetőzhet. Nem ront, 68-63. Sulovics is átlépi a húsz pontot, remek estéje van a centernek is: sőt, még fault is. Lejön a büntetője, 70-63. Currytől egy tripla, 70-66. Boltics most egyedül oldja meg, 72-66. Tóth kap technikait, mert reklamál egy faultot - végül a szombathelyi pad rábeszéli a sporikat, hogy nézzék vissza. Green büntetőzhet, marad a pályán hozott ítélet. A kanadai bedobja, 73-66. Curry újabb hármasa, 73-68, ő is tíz ponton felül. Vágvölgyi nem tudja megoldani Reddic mellett, 5 és fél perc még a negyedből. Reddic közelije után 73-71, időt kér a Szedeák. Green hármasa nem jó, szerencsére Reddic közelije sincs bent. Green beleáll még kétszer, de egyik sem jó, Ponjavicsnak meg nincs szerencséje, majd Reddic közelije után reklamál Boltics, aki kap egy technikait, ezzel elveszíti őt a Szedeák. 73-73-nál kihagyja a büntetőt Reddic. Juhos támadólepattanója után Sulovics floatere, 75-73. Reddic már 30 pontos, 75-75, három perc a negyedből. Sulovics elleni faultot nem adják meg, majd Ponjavicsra ráfújják a szándékost - de videóznak, mielőtt döntenének. Helyben hagyják, Ponjavicsnak hiába volt fent a keze, Curry dobhat kettőt, és a Falcónál marad a labda. Curry nem ront, 75-77, hosszú idő után vezet a Falco. Nincs tiszta dobóhelyzet, most jól védekezik a Falco, Sulovics eldobja, de nem talál gyűrűt. Currynek viszont jön egy dudaszós középtávoli, 75-79, időt kér Mandics, 1.40 még az órán. Juhostól rossz a tempó, majd Curry szerencsére kivezeti. 1.12 még az órán, van még idő! Sulovicstól rövid a passz Ponjavicsnak, nagy lépést tehet a győzelem felé a Falco. Meg is teszik... Norfleet triplájával 75-81. Sulovics gyors kettese még reményt adhat, 77-81. Green beüti az ötödiket, ráadásul Reddic kosarával együtt, 77-83. Kimarad a büntető, de rövid Kerpel-Fronius hármasa, majd Ponjavics gyorsan odaüt, 17 másodperccel a vége előtt Balmazovics büntetőzhet. A helyére küldi mindkettőt, 77-85. Juhosnak nem jön a hármas, ezzel nyer a Falco - 77-85 a vége, kár érte, mert ennél jóval több volt ebben a meccsben, de a negyedik negyedre mintha elfogyott volna a Szedeák, és a triplák sem jöttek.



III. negyed



Green triplájával kezdődik a második félidő, 44-45. Boltics beüti a harmadik hibáját, Reddicnek viszont nem fújják be a támadót, szerencsére kiszédül a kettese. Sulovics egy kézzel, micsoda mozdulat! 46-45! GREEEN! Jön a negyedik hármasa is, 49-45! Norfleet passza rossz, ezt Sulovics szedi össze a földön ülve, nagyot küzdve - időt kér a Falco! Green bedobja az ötödiket is kintről - de videóznak a sporik. Végül megadják, 52-45! Reddic közelije kiperdül, jöhetünk! Boltics mesteri passzát Sulovics ejti be, 54-45! Reddic visszaesett, most is ront - most pedig Sulovics a kiszolgáló, pattintott labdájára fut be Vágvölgyi, és fejezi be az akciót - 56-45, 11 pontos szegedi előnynél kér időt Okorn, 15-0-s futásban a Szedeák! Norfleet töri meg a szombathelyi gólcsendet, 56-47. Green mit játszik ma! Ezt is beejti, 58-47 a negyed felénél. Vágvölgyi is három faultos lett, de Váradi kihagyja az első büntetőjét. A második már bent, 58-48. Juhostól rövid a tempó, Norfleet viszont javít, 58-50. Sulovics is extra, ez a hetedik mezőnykosara, 60-50. Tóth egy támadópattanó után teszi vissza, 60-52. Elképesztően kreatívan játszik ma a Szedeák, ez volt a huszonkettedik (!) assziszt a meccsen, amit Vágvölgyi jegyzett, szemben a szombathelyi héttel, 62-52, Juhos a befejező. Tóth túldobja a gyűrűt, Boltics viszont most eladja, három perc még a negyedből. Váraditól nem jó a hármas, ahogyan Vágvölgyitől sem. Greennek is megvan a harmadik hibája, Norfleet ezt sem dobja be kintről. Vágvölgyitől most rövid a passz, de Boltics visszaér, és bele tud ütni, így nincs ziccer. Labdaszerzés után Green viszi végig, 64-52, az eddigi legnagyobb előny, a kanadai 25 pontos már! Balmazovics dudaszós hármasa, ami után majdnem nekimegy a játékvezetőnek. Reddic szed egy támadót és visszateszi, 64-57, időt kér Mandics, 15 másodperc a negyedből. Sulovics kosara zárja a negyedet - 66-57, mindössze 12 pontot engedett ebben a negyedben a Falcónak a Szedeák!



II. negyed



Bő egy perc telik el kosár nélkül - végül Reddic szerzi a negyed első gólját. Ponjavics a pályán a Szedeákban, majd a rossz támadás után jön Révész is. Juhos blokkja után hosszú a hármasa, szerencsére Curryé is. Juhos szed egy támadópattanót, beejti, 25-23! Balmazovics távolija sincs bent, Green büntetői viszont a helyükön, 27-23. Balmazovics ejti be a körtéből, 27-25. Green betörése után átlépi a tíz pontot, 29-25. Curry nem dobja be a sarokból, Juhostól viszont jó a tempó, 31-25! Norfleet kihagyja, majd Juhos húz le egy hosszú passzt, és ejti be - nyolc ponttal, 33-25-re vezetünk, időt kér a Falco! Révész faultja után Norfleet jöhet a büntetőkkel, nem ront a vonalról, 33-27. Ponjavics remek meglátása után Révész ejti be közelről, 35-27. Tóth floatere, 35-29. Reddic visszajön, és faulttal együtt szerez egy kosarat, 35-31 - majd bedobja a büntetőjét is, 35-32. Juhos megint megcsinálja! Ezt is faulttal együtt, de kihagyja a büntetőt, 37-32. Nem túl szép meccs, Boltics hibája után Norfleet büntetőzhet: bepattog az első, és a második is jó, 37-34. Révészre ráfújnak egy könnyelműt, neki a harmadik hibája. Reddic csak a másodikat dobja be, 37-35. Picit megakadt támadásban a Szedeák, Ponjavics labdáját lefüleli Reddic, majd bezsákolja, 37-37 - időt is kér Mandics. Révész kosarával újra előny itt, 39-37. Juhosnak odaüt Reddic, de nem kap fújást - majd Balmazovics elengedhet két triplát is, a második már jó, 39-40. Juhosnak fáj a könyöke, jön helyette Vágvölgyi. Ponjavicsot takarja be Reddic, majd rossz Boltics labdája Vágvölgyinek. Másfél perc a félidőből, egyetlen ponttal vezet a Falco. Reddic a vendégek legjobbja, most Green mellett ejti be, ráadásul még kap egy faultot is. Reddic bedobja a büntetőt is, 18 pontos már, 39-43. Boltics betörésével szépítünk, 41-43. Balmazovics középtávolija jó, 41-45, még van egy támadásunk - Ponjavics viszont labdát veszít, ez a félidő. Fordulatos, változatos meccs.



I. negyed



A feldobás előtt köszöntötték Tamás Sándort, a Szegedi Sport és Fürdők munkatársa nyugdíjba vonul, ez a mai meccs az utolsó eseménye - ő egy aláírt labdát és egy ajándékcsomagját vehette át. A labdát pedig a Falco vehette fel, Reddic közelijével vezetnek is a vendégek, 0-2. Eladott labda után Reddic zsákol, 0-4. Rossz támadás megint, Pustahvar fejezi be, 0-6. Sulovics szerzi az első szegedi kosarat, majd megint Reddic, eddig nem bírunk vele, 2-8. Norfleet triplája után időt kér Mandics: nem telt el három perc, 9 ponttal, 11-2-re vezet a Falco. Sulovics teszi fel és szépít, 4-11. Majd a center faultja után Pustahvar dobhat két büntetőt, de csak az egyik van bent, 4-12. A harmadik szegedi kosár is Sulovicsé, 6-12. GREEN! Az első szegedi pontszerző, aki nem Sulovics, méghozzá tripla - 9-12. Kimarad Reddic közelije, majd Juhos hármasa is, így nincs egyenlítés. Váradi jó büntetői után 9-14. Az első csere a meccsen, Curry jön a Falcóba. Green a helyére küldi a büntetőket, 11-14. Boltics faulttal együtt teszi be, a büntetőjével egyenlíthet! Meg is teszi, 14-14! Sulovics üt be egy személyit, Reddic jöhet a vonalról: csak felez, 14-15. GREEEEN! A második hármasa, 17-15, először vezetünk! Norfleet egy jó triplával fordít, bár előtte mintha lábat ért volna a labda... 17-18. Norfleet harmadik személyije, Balmazovicsot kell beküldenie Okornnnak. Juhos büntetői közül a második jó, egál, 18-18. Lejön Balmazovics kintije, mehetünk a vezetésért. Sulovics faulttal együtt fejezi be! Jó a büntető is, 21-18! Curry gyorsan egyenlít egy hármassal, 21-21, nem a védekezésről szól eddig a meccs. Az idő lejár, nincs dobás a Falcótól, de mintha fault lett volna - vissza is nézik a bírók. Sportszerűtlent ítélnek Curryre, és még marad 3 másodperc az órán. Sulovics hibátlanul a vonalról, 23-21, még egy dobásunk lehet. Juhos vállalja el, de lejön a középtávolija - a rossz kezdés ellenére vezetünk.



Korábban írtuk:



„Meghálálni a bizalmat" – ezzel a szlogennel várja a Falco elleni évzárót a Naturtex-SZTE-Szedeák. Nenad Sulovicsék borzasztó nehéz helyzetben voltak, azonban a szegedi közönség ezúttal is megmutatta, bármikor lehet rájuk számítani. Az utóbbi hetek sikertelensége ellenére is szép számban látogattak ki a Sopron elleni meccsre a drukkerek, akik pazar hangulatot teremtettek: a Szedeák célja nem más, mint meghálálni mindezt egy újabb győzelemmel.



A Sopron elleni siker egy hat meccsből álló nyeretlen széria végét jelentette, nagy szüksége volt már a szegedi együttesnek arra, hogy újra érezhesse a győzelem ízét. Erre kereken két hónapot kellett várnia: október 27-e után december 27-én örülhetett újra győzelemnek a Szedeák.



A siker értékét csak növeli, hogy mindezt Wirth Ádám, valamint Alekszandar Ponjavics nélkül érte el a csapat. Igazi csapatépítő győzelem lehet a Sopron elleni, amelyből minden pályára lépő játékos kivette a részét, mindig volt valaki, aki hozzá tudott tenni a közös teljesítményhez.



Hasonlóra lesz szükség az óesztendő utolsó bajnokiján is, vasárnap az előző kiírás döntőse, a Falco Szombathely érkezik Szegedre. A tavalyi ezüstérmes több dologban is hasonlít a Szedeák legutóbbi ellenfeléhez. A Sopronhoz hasonlóan a Falco is főképp odahaza teljesít jól, idegenben szintén egyetlen sikere van, és ugyanúgy a biztos magyarkupa-indulásért küzdhet.



A kupadöntő mezőnye éppen a vasárnapi forduló után alakul ki, a mezőny nagyon szoros, valószínűleg a kosárkülönbség is döntő tényező lesz a még versenyben lévő hét csapat számára, így az sem lesz mindegy a Falcónak, hogy milyen arányú vereséget szenved el – vagy amire kevésbé szeretnénk gondolni, milyen arányban tud nyerni.



Visszatérve a szurkolókra, ahogy az előző két hazai meccsen, a drukkerek úgy a Falco ellen is fotókkal és üzenetekkel biztathatják Juhos Leventééket a Seyu nevű telefonos alkalmazás segítségével. A képek az időkérésekkor és a negyedek között megjelennek az újszegedi sportcsarnok LED-falán. A vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik.