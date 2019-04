Nagy Viktor és Manhercz Krisztián is szurkol a szegedi pólócsapatnak

Nagy Viktor a magyar férfi vízilabda-válogatott egyik meghatározó játékosa. Fotó: vlv.hu

Parádés! Röviden így lehetne összefoglalni a magyar férfi vízilabda-válogatott horvátországi szereplését az Európa-kupán. Märcz Tamás együttese 10–8-ra nyert a házigazdák nemzeti válogatottja ellen. Két egykori szegedi játékost, Nagy Viktort és Manhercz Krisztiánt faggattuk a sikerről.– Fontos volt az első meccsünk – kezdte a zágrábi viadal értékelését a kapus Nagy Viktor –, amit 11–7-re megnyertünk Montenegró ellen. Ez kellő önbizalmat adott, és ahogy mentünk előre, egyre magabiztosak voltunk. Úgy látszik, nekünk nagyon fekszik az új szabályrendszer, hiszen tavaly nyáron a világkupát is megnyertük. Ez egy jó alap, amire építenünk kell, mert már félszemmel figyeljük 2020 nagy eseményét, a tokiói olimpiát.– Ami igazán pozitív volt számunkra – vette át a szót a szegedi szurkolók egyik nagy kedvence, Manhercz Krisztián –, hogy voltunk vert helyzetben is, de ebből mindig felálltunk. Lendületesek voltunk, nagy iramot tudtunk diktálni, ez nagyon fontos a jövő szempontjából. Nagy dolognak tartom, hogy erős, és jó válogatottak ellen tudtunk nyerni, és kiélezett csatákat is hoztunk.Mindketten szerepeltek Szegeden. A város csapata jelenleg az OB I/B-ben szerepel, minden esélye megvan arra, hogy jövőre ismét a legjobbak között szerepeljen.– Nagy szívfájdalmam volt a szegedi kiesés – zárta a mondandóját Nagy –, az OB I-es búcsú. Bízom benne, hogy jövőre ismét rangos meccsek lesznek Szegeden, az új uszoda felépülése pedig új lendületet ad a csapatnak.– Szomorú voltam nem tagadom – nyilatkozta Manhercz –, mert szerettem Szegeden játszani, és egy patinás klubról beszélünk, amely búcsúzni kényszerült. A magyar férfi vízilabdának szüksége van egy erős Szegedre, remélem, hogy jövőre ismét találkozunk, mert biztos vagyok abban, hogy kiharcolja a csapat a feljutást.