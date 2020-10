NB II: Szeged-Csanád–Ajka – Kövesse élőben!

PERCRŐL PERCRE

19. perc: Heffler T. tart rá Grumics lábára, sárga lap. Mohl ívelte be a labdát az ötösön belülre, Germán a védőt megelőzve a földre fejelte, Horváth D. védett.

13. perc: Szegedi szabadrúgás kissé jobbról, kb. 22 méterre az ajkai kaputól. Germán végezte el, két méterrel szállt fölé a meccs első kapura lövési kísérlete.

6. perc: A Szeged irányít, az Ajka agresszíven védekezik.

3. perc: már három ajkai szabálytalanság volt.

1. perc: Kék-feketében a Szeged, fehér-zöldben az Ajka. A hazaiak kezdték a játékot.

A Szeged keretében egyetlen változás volt: Hudák Martin a kevés lehetőség miatt Soroksárra igazolt, és pályára is lépett a Siófokon 3-2-es sikert aratott új csapatában a 85. percben.

Az Ajka legnagyobb hiányzója a góllistát vezető Nagy Mihály Krisztián, helyette minden bizonnyal Zamostny Balázs játszik majd centert.

A Szeged-Csanád A éppen az ellenkező utat járja be: most szinte mindenki a szakmai stáb rendelkezésére áll, Kóródi Nándor azonnal a kezdőbe is került, Varga Szabolcs és Kárász Krisztián a kispadon kapott helyett.

Mindössze öt cserejátékost nevezett az Ajka a mérkőzésre, amelyen karantén, sérülés és eltiltás miatt tíz labdarúgójára nem számíthat Kis Károly vezetőedző.

A labdarúgó NB II 12. fordulójában az eddigi 10 meccsén mindössze 11 pontot gyűjtött Szeged-Csanád GA a középmezőnyös FC Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Megtudjuk, mire megy a hármas győzelmi sorozata után legutóbb a Vasas vendégeként alulmaradó Szeged a hullámzó teljesítményt nyújtó, de az előző fordulóban az élmezőnyös Gyirmót ellen mind a három pontot begyűjtő Ajkával szemben.