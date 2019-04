Negyedik lett Horvátországban a szegedi tekecsapat, de siker a négyes döntő

A bronzmérkőzésen leblokkolt a szegedi csapat. A 14. Final Four-szereplés ettől még komoly fegyvertény. Fotó: Kuklis István

A horvátországi Bajnokok Ligája Final Four elődöntőjében a 117., a bronzmérkőzésén pedig a 118. nemzetközi mérkőzését játszotta a Szegedi TE férfi tekecsapata. A statisztikát ezen mennyiségű meccsen 80 siker díszíti, a két nap alatti két vereség (5:3 a szlovák Podbrezova, 8:0 a német Zerbst ellen) révén pedig 34-re nőtt a vereségek száma – döntetlenből maradt a négy.Nem is ezzel van a legnagyobb probléma, hanem a második meccsen kialakult különbséggel. A csapat nemzetközi története 1999 óta íródik, és ezen húsz esztendő alatt még sosem kapott 8:0-ra – legyen szó Bajnokok Ligájáról, világ- vagy Európa-kupáról. Az eddigi legkellemetlenebb kudarc szintén a német Zerbsthez köthető: még 2008-ban a BL negyeddöntőjének első meccsén veszített a Szeged 7,5:0,5-re.A csapat története 14. BL négyes döntőjében szerepelt, azaz voltaképpen már az is dicséretes, hogy ide eljutott. De valahogy úgy tűnt, ezzel mintha meg is szűnt volna a teher, a lélek megnyugodott, a test szintén majdnem alvó állapotba került – innen nem is igazán lehetett felállni. A Pod- brezova elleni elődöntő még nem igazán ezt mutatta, ott volt esély a sikerre, a Zerbst elleni mérkőzés viszont abszolút erről tanúskodott.– Óriási siker a négy között szerepelni. Az elődöntőben a maximumot kihoztuk, kicsin múlott a döntőbe jutás. A németek ellen teljesen leblokkolt a csapat, és számomra érthetetlen módon játszott, ezért is fájó a kialakult különbség. Nem voltunk egy súlycsoportban – mondta Karsai Ferenc egyet aludva a történtekre.Az idényből még két meccs van hátra: ha jövő szombaton a Fradit hazai pályán legyőzi a Szegedi TE története 13. bajnoki címét aratja, és akkor 27-én így utazhat a nagy rivális Zalaegerszeg otthonába.A három válogatott kerettag (Karsai László, Kiss Norbert, Brancsek János) szombaton Debrecenben a szlovákok ellen játszik felkészülési mérkőzést, amelyen a csapat-világbajnokság a tét.