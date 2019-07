Nehéz döntés volt, de a korábbi csapatkapitány 6 és fél év után elhagyta a Szeged-Csanád GA-t

Farkas Márk (kék mezben 14-es) elhagyta a Szeged–Csanád Grosics Akadémiát. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

– Egy konkrét indokom volt: a hosszú idő és a fásultság. Sose voltam vándormadár, felnőttszinten ez volt az első profi csapatom, de most azért választottam a Békéscsabát, mert mindig is jó csapatnak számított, és valami újat akartam kipróbálni új környezetben, friss impulzusok között. Akár még többet is kihozhat belőlem ez a váltás. A Szeged–Csanád GA-nál is kiváló helyen voltam, de most vágytam az új dolgokra.– Valóban, már most közelebb kerültem a szülővárosomhoz – nagyjából húsz kilométerrel.– Nagyon. Sokat gondolkodtam rajta, és nehezen hoztam meg. Szerettem a csapatnál, mindig támogattak, segítettek Adem Kapicék akkor is, amikor sérült voltam. Egy rossz szavam sem lehet a klubra, nagy élmény volt itt játszani.– Sok, hozzám közel álló személlyel beszéltem, de végül én magam hoztam meg a döntést.– Ez valamilyen szinten fáj nekem is, de nem búslakodom, mert én választottam ezt az utat. Saját döntés, nem kényszerített senki, de honvágyam mindig volt. Szegedi vagyok, Szegeden születtem, mindig is szegedi leszek.– Ennyire még nem mennék előre. De egészen más szemszögből érkezem majd oda, nem hazai játékosként. Várom, jó lesz ott játszani, de érzelmileg egészen más lesz, biztos, hogy nem könnyű.