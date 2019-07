Nehéz lesz az ismétlés

Ötödik helyen zárta az előző szezont a Röszke, az újonc ráadásul még előkelőbb helyen is befuthatott volna – persze a klubnál mindezzel együtt is pozitív emlékként tekintenek vissza az előző évre. A pihenő már véget ért a keret tagjainak, sőt, múlt szombaton már edzőmérkőzést is játszott a csapat, ahol a szerbiai Horgost 4–2-re legyőzték.



– Szeretnénk jól teljesíteni az új idényben is, de a következő bajnokságban az első 4-5 csapat kimagaslik a mezőnyből, hiszen ezekben a csapatokban NB-s tapasztalatokkal rendelkező játékosok szerepelnek. A nyolc-tizedik hely körüli teljesítménnyel elégedettek lennénk, nehezebb lesz ismételnünk a következő idényben – nyilatkozta Pördi Péter, a Röszke edzője.



Az előző idény gólkirálya, Szűcs Dávid Ausztriában foly­­tatja pályafutását, az ő el­­vesztése érzékeny veszteség a Röszke számára. A visszavonult rutinos trióra, Tanács Attilára, Papdi Szabolcsra és Papp Tiborra sem számíthatnak az új idényben, míg Kovács Gergő és Bárány András szintén távozott a csapattól. Szalma Gergely az újonc Mórahalomnál folytatja, ellenkező utat járhat be Dobák Arnold. Valach Péter és Kiss Péter az UTC-ből érkezett a csapathoz, míg a röszkei származású kapus, Kurucsai Tamás az FK 1899 Szegedtől tért haza. Petőfi Zsombor Németországból kerülhet vissza a Csongrád megyei futballéletbe. A távozók pótlását még három, ifjúsági csapatból felkerülő játékossal igyekeznek megoldani.



Szombaton az Apátfalva je­lenti a felkészülés következő állomását, majd egy héttel ké­­sőbb a Makóval, július 31-én a Kiskundorozsma ellen gyakorolnak a röszkeiek. A falunap miatt a magyar kupa megyei selejtezőjét egy nappal később, augusztus 8-án játssza le a Röszke a Székkutas ellen, majd egy UTC-vel vívott tesztmeccs jelenti a bajnoki főpróbát.