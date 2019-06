Nem bánkódik a gólkirályi cím miatt a Szentes pólósa, csapata teljesítménye sokkal fontosabb

Ötvenegy gólt szerzett. A szentesi Nagy Márton (szemben, fehér sapkában) egyénileg tréningezik. FOTÓ: VIDOVICS FERENC

A 9. helyért játszhatott az OB I-ben a Metalcom Szentes, mivel az alsóházat megnyerte. Az i-re a pont végül nem került fel, a Pécs végzett előrébb. A csapathoz hasonlóan Nagy Márton gólkirályi címe is nüanszokon múlt.– Nem bánkódom azon, hogy nem lettem gólkirály, a ta tabányai Kolozsi Marcell (55 gól) az utolsó meccsén öt gólt lőve előzött meg, de Pásztor Mátyás és Ognjen Sztojanovics is előttem végzett egy góllal – idézte fel a ólkirályi címért folytatott versenyfutást az 51 találatot jegyzett szentesi Nagy. – Ami pedig a 10.helyünket illeti, már az óriási siker volt, hogy a 9. pozícióért játszottunk, mivel tavaly tizenegyedikek lettünk. Két rossz ne gyed döntött, itthon az utolsóban 8–5-ről egyenlítettek, majd ötméteresekkel nyertek a baranyaiak. Idegenben pedig már teljesen elkészültünk az erőnkkel, de a szívünk vitt előre bennünket, ám már nem tudtunk egyenlíteni – emlékezettvissza.A megterhelő idény után jól megérdemelt pihenőjüket töltik a Metalcom Szentes játékosai. Nagy Londonban járt családlátogatóban,egri utazást is tervez még a hátralévő egy hónapos pihenője során.– A szezon végeztével nem sportoltam, de már újra úszom rendszeresen. Megterhelő idény után mindig picit túl hosszú a pihenés, a vége felé már készülök az alapozásra, egyénileg tréningezem – beszélt nyári feltöltődéséről.Beszélgetésünk végén nem maradt el a jövőbe tekintésesem: izgalommal várja az új szezont, amelyben ha tudásukat adják, nem érheti őket meglepetés.