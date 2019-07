Nem bánta meg a visszatérést: a szegedi olimpikon, Kónya Zsófia jól vette a válogatott első kihívásait

A szegedi Kónya Zsófia jól döntött, amikor visszatért a magyar gyorskorcsolya-válogatottba. FOTÓ: MTI

Oláh is visszatért



Az MTK szegedi nevelésű rövidpályás gyorskorcsolyázója, az olimpiai bajnok férfiváltó tartalék tagja, Oláh Bence orvosi diplomája megszerzése után szintén csatlakozott a nemzeti csapat felkészüléséhez. A döntésről így nyilatkozott: – Az edzőim és a szövetség részéről végig éreztem a türelmet és a támogatást, azt hiszem, annyival mindenképpen tartozom nekik, hogy legalább megpróbálom. Nem tűztem ki magam elé célokat, csak az a fontos, hogy rájöjjek, ad-e még számomra örömöt ez a sportág. Ha erre a kérdésre igen a válasz, akkor majd lehet célokról is beszélni.

– Kicsit meglepődtem, ugyanis azt hittem, nehezebben rázódok újra munkába. Nem bántam meg, hogy visszatértem a profi sporthoz, jól mennek a tréningek. Most inkább a hosszabb, kevésbé intenzív testedzésen van a hangsúly, ezt azért is bírom jól, mert formában tartottam magam a szünet alatt, rendszeresen mozogtam, korcsolyáztam is Szegeden. Jól vagyok, minden rendben!– Nagyon rendesek voltak velem, nem éreztem ellenszenvet. Szóba került egymás között a kihagyásom, amit úgy érzem, mindenkinek meg tudtam indokolni, és a társaim meg is értették. Két hét után már olyan jó volt a hangulat a női csapatban, mintha nem is lettem volna pihenőn, összeforrt a csapat. Június utolsó hete lazább volt számunkra, csak délelőtt voltak edzések, de így is együtt töltöttük a szabadidőt, sokat strandoltunk és sütögettünk, remekül éreztük magunkat.– Abszolút. Kifejezetten úgy érzem, hogy nagy szükségem volt erre a szünetre. Így tudtam teljes erőbedobással nekivágni egy új szezonnak, de hogy ennek milyen hatása van, az csak a versenyeken dől el. Egyelőre viszont csak a tréningekre koncentrálok, hiszen kemény munka vár ránk, július végén Olaszországba megyünk háromhetes magaslati edzőtáborba. Hétévente 24 órát itthon tudok lenni, ezek a szegedi napok is feltöltenek, ahogy a remek közösség is, amelynek újra a részese lehetek.