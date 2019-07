˝Nem csak ebből merítek erőt a továbbiakra˝ - Maradt még olimpiai esélye Olasz Annának

Tartotta a lépést az élbollyal. Olasz Anna még reménykedhet. FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

A 2015-ös kazanyi vizes világbajnokság 10 kilométeres ver­senye rossz emlék szegedi szem­­pontból, hiszen akkor a Haász SZUE úszója, Olasz An­­na 11. lett, így másodszor maradt le épphogy az olimpiai indulásról, miután nem tudott a legjobb tíz közé kerülni. Az idei olimpiai kvalifikációs vb-n sem jött össze a legjobb tízbe ke­­rülés, de teljesen más a helyzet. Négy éve ugyanis Risztov Éva megelőzte Olaszt, akinek már esélye sem maradt pót-kva­­lifikációs viadalon indulni, most viszont a 16. helyen záró szegedi sportoló lett a legjobb magyar a mezőnyben, így jö­vőre még lesz lehetősége kiharcolni az ötkarikás szereplést. Sőt: a vasárnapi vb-futamon Olasz végzett a legjobb helyen azok között, akik jogosultak lesznek a pótkvalifikációs szereplésre.– Nem csak ebből merítek erőt a továbbiakra – kezdte a be­­szélgetést a Haász SZUE sportolója. – A tizenhatodik helynek önmagában nem tudok örülni, de annak nagyon, hogy végig tartottam a lépést az élbollyal, egy ideig ötödik helyen is úsztam. Volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, megindulhatnék, de ekkor ért vissza a második boly, így mindenki iramot váltott. Kemény volt a hajrá, sosem láttam olyan sűrű élbolyt. Szin­­te lehetetlennek tűnt annyit elő­relépni, ami kvalifikációt ért volna – számolt be tapasztalatairól az Eb- és vb-ezüstérmes úszó.A példátlanul erős hajrá a nagy taktikázás eredménye volt. A Haász SZUE vezetőed­zője, egyben a magyar nyílt vízi szakág szövetségi kapitánya, Gellért Gábor szerint mindenki kivárásra játszott.– Az esélyesek csak a saját nemzetük másik képviselőjére fi­­gyeltek. Ez a megszokottnál lassabb futamot eredményezett, óriási harccal a végén, amiben több favorit is pórul járt, a kétszeres világbajnok Aurelie Müller például biztosan lemarad az olimpiáról. Az utolsó métereken fej fej mellett ment az élen nyolc ember, így őket képtelenség volt megkerülni. Anna a 2017-es vb-n úgy lett nyolcadik, hogy 13 másodpercet kapott, most en­­nél kevesebbet, és így lett 16. helyezett. Ez mindent elárul a hajráról – nyilatkozta a tréner.