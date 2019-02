Nem enged a maximalizmusból: a szegedi Kis Máté 2018 legjobb profi ökölvívója lett - jövő pénteken újra ringbe lép

Az év profi bokszolója. Kis Máté és a díj. Fotó: Gál László

2018 profi ökölvívója a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Hivatásos Tagozatánál: Kis Máté, Szeged. A hír nemcsak a (profi) boksz híveit lepte meg, hanem az érintettet is.– Meglepetésként ért ez a díj, hiszen Magyarországon rajtam kívül is sok olyan nagy név öklöz, aki megérdemelte volna – nyilatkozta Kis Máté.– Tavaly három mérkőzést bokszoltam aprofik között, és mindhárom ellenfelem remek kvalitású volt, akiket nem lehetett félvállról venni. Mindent beleadtam a felkészülésbe, a melóba és a győzelmekbe. Viszont nem változom meg ennek ellenére, emellett sem: még inkább maximalista leszek, és talán ez a cím erőt ad a nehéz napokban. Például tegnap is segített...Erős programmal kezdi az idei esztendőt a Felix Promotion International, ugyanis három olyan ökölvívó is kötelek közé lép február 22-én (jövő pénteken) Budakalászon, akit az egyik legrangosabb világszövetség, a WBO (Bokszvilágszervezet) is a top 15-ben rangsorol. Ide tartozik a nagyközépsúlyú ranglistán 12. pozícióban tanyázó, interkontinentális bajnok és félnehézsúlyú magyar bajnok Kis Máté (13 győzelem, 0 vereség, 2 döntetlen) is.– Egy kiváló afrikai bokszolóval meccselek nyolc meneten keresztül, azaz ez több mint egy felkészülési mérkőzés. Itt már nem felhozó riválisok jönnek, mindenkit komolyan kell venni. Ez lesz az idei első mérkőzésem, és bízom abban, hogy minimum annyi csata vár rám idén is, mint 2018-ban. De mindig csak az adott cél lebeg a szemem előtt: a saját álmaimból nem engedek, ám csak egy lépésben gondolkodom. Egy istállóban szerepelhetek a saját súlycsoportom világranglistáját vezető, német Shefat Isufival, akivel már kesztyűztem is. Itt van előttem az ő példája, így tudom magamról, hogy hol tartok és mennyi hiányzik még a céljaimhoz – mondta Kis Máté.