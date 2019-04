Nem értettek egyet a 11-essel, a kapushoz gurította a labdát - Klippel Ádám, a Móraváros játékosa a forduló gólvadásza

Magabiztosan nyerte a kiszombori kiesési rangadót a Móravárosi Kinizsi, azonban a 6–0-s vendégsikerrel végződött meccs mégsem erről marad emlékezetes. A Móraváros ugyanis még 1–0-s vezetésénél szándékosan kihagyott egy büntetőt.



– Nem értettük az ítéletet, és nem akartunk ilyen áron előnyt szerezni – kezdte Klippel Ádám. – Az edzőnk, Gerebicz Attila hozta meg a végső döntést, de közösen gondoltunk erre, majd odagurítottam a kapus kezébe a labdát. Többen odajöttek hozzánk az ellenféltől is gratulálni, és megköszönték, amit tettem. Ha ők vezettek volna, akkor is kihagytuk volna. Látszottak a gondok az ellenfélnél, reméljük, be tudják fejezni a bajnokságot! – mondta a móravárosiak játékosa.



Klippel Ádámnak akcióból összejött a gólszerzés, két alkalommal is eredményes volt a meccsen.



– Az elsőnél Magyari Béla visszatett labdája után két védő mellett toltam el, majd a rövidbe rúgtam spiccel. A másodiknál egy rossz kirúgás után bő húsz méterről egyből visszaemeltem a labdát – részletezte a szezonban ezzel három találatnál járó futballista.



A Móraváros utóbbi öt meccséből hármat is nyert, így felzárkózott a tabellán a riválisokhoz.



– Tavasszal feleannyi meccsen több pontot szereztünk, mint ősszel. Magyar Béla visszatérése sokat lendített, végre van valaki, aki gólt tud lőni. Azt tudtuk, hogy képességek terén több van bennünk, ez most kezd is kijönni – zárta Klippel Ádám.