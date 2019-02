Nem lehet megunni: holnap 14 órától Szegedi TE-Zalaegerszeg

Nem lehet megunni – az idősebbek még biztosan emlékeznek a retró tejreklám szövegére. A szlogen tökéletesen igaz a Szegedi TE és a Zalaegerszeg férfi tekecsapatainak párharcaira: tényleg megunhatatlan.



Szombaton 14 órától (13 órakor az ifjúságiak kezdenek) ismét összecsap a két együttes – a Bajnokok Ligája negyeddöntői után ezen a tavaszon immár harmadszor. A friss emlékek egyértelműen a szegediek önbizalmát növelhetik, hiszen a hazai 6:2-es sikert követően Zalában is nyertek 7:1-re.



Ha viszont ebből a két mérkőzésből indulnak ki a Tisza-partiak, nagyot tévedhetnek. A Zalaegerszeg bárhol és bármikor képes nyerni, és gyanítható, a két vereség még inkább ösztönzi majd őket a jobb produkcióra.



A Szeged mellett szólhat az is, hogy a csapat játékosai egyenként is jó formában vannak. Az elmúlt négy mérkőzés mindegyikén jóval 3700 fa felett teljesítettek összességében, legyen szó Újszegedről, a budapesti Fradi-pályáról vagy a Zalaegerszeg otthonáról.



– A BL-visszavágó napja a miénk volt, jól játszottunk, hat darab 600 fa feletti teljesítményt értünk el, amit még a zalaiak sem csináltak meg soha otthon. De ez már történelem, és nem szeretnénk váratlan meglepetést, mert hiszem, hogy mindent megtesznek a siker érdekében, pont úgy, ahogy mi is – nyilatkozta Karsai László csapatkapitány.



A mérkőzés megtekintése az újszegedi teke- és bowlingcentrumban ingyenes lesz.