Nem sikerült a bravúr a Szent Mihálynak

ETO FC Győr–Szent Mihály 3–0 (2–0)

Női labdarúgó Je-Sol-liga NB I, 19. forduló. Győr, ETO Stadion, vezette: Sipos Tamás (Révész, Molnár I.).

Győr: Csontos – Kovács, Sárosi, Fleck (Fél P., 72.), Süle, Plóner (Vida, 46.), Fél A., Gődér, Bódai (Tilinger, 62.), Erdész, Horváth. Vezetőedző: Horváth István Tamás.

Szent Mihály: Jankulár – Vass, Boros, Szil (Savanya, 46.), Zimányi Kovács, Koprena, Temesváry (Sávay, 79.), Lipták (Horváth, 46.) Sweatman,Török. Vezetőedző: Hódi Mihály.

Gólszerzők: Süle (23., 25., 50.).



Süle Dóra a 20. percben betalált Jankulár hálójába, majd fel sem ocsúdhattak a kapott gól után a vendégek, amikor is 11-eshez jutottak a hazaiak: ezt is Süle értékesítette. A második játékrészben ugyan javult a szegediek játéka, ám az 50. percben Sipos Tamás ismét büntetőt ítélt a Győrnek, ezt megint Süle lőtte be Jankulár kapujába.



Ezzel eldőlt a mérkőzés, és az is, hogy nincs már esélye a biztos bennmaradást jelentő 6. hely megszerzésére a Szent Mihálynak, ezt a pozíciót a Győr tartja ezzel a győzelmével. Az NB I tavaszi fordulójából két mérkőzés van még hátra, az osztályozót júniusban játsszák majd Zimányi-Kovácsék.



Hódi Mihály: – Túl könnyen ítéltek meg két büntetőt, szerintem ezek vitathatók voltak. Ám nem ezen múlt a mérkőzés, hiszen az első félidőben helyzetünk sem volt. Küzdenünk kell majd a bennmaradásért.