Nem szakadt el Csongrádtól a futsalos

Lendületben. Fodor Dániel egyetemistaként a fővárosban futsalozik, de Csongrádra is hazajár. FOTÓ: BME

Nem sikerült bennmaradnia a BME csapatának a férfi futsal NB I-ben: a visszalépések miatt azonban így is megnyílhatott volna a kapu a csapat előtt arra, hogy maradjon az élvonalban, ám a klub vezetése úgy döntött, a jövőben nem indít csapatot az országos bajnokságban. A gárda idei keretében ott volt a nagypályán a Csongrádban játszó Fodor Dániel is, aki bár a műszaki egyetemen tanul, mégsem volt egyértelmű, hogy a csapat tagja lesz.– Futsalos alapjaim voltak, így hamar kiderült, hogy nem először láttam labdát – kezdte a korábban több szegedi klubban is futsalozó játékos. – Talán minket is váratlanul ért a feljutás, és sok múlt azon, hogy az NB II-ben bajnokságot nyert csapatunk tagjai közül sokan bajlódtak sérüléssel, köztük én is sokat kihagytam. Ennek következtében ifjúsági játékosokkal kellett kiállnunk, a szezon végén pedig nem jött ki a lépés. Taktikailag nagy különbség van az első két vonal között, itt ha hibáztunk egyet, azt rögtön büntették – értékelte a szezont Fodor Dániel.Az edző, Csernai Gábor mindenkivel jó kapcsolatot ápolt a keretből, és több megkeresést is kapott – várhatóan a csongrádi játékos számára is az a csapat jelenti a jövőt, ahol a tréner folytatja a munkát a következő évben. Fodor Dániel főképp a kispályára koncentrál a folytatásban biomérnöki egyetemi tanulmányai miatt, ám az igazolása továbbra is Csongrádon van, és amennyiben ideje engedi, akkor segíti csapatát.– A futsaledzéseink általában késő este vannak, ez nagypályán nem mindig kivite­lezhető, egyetem mellett akár az NB I-es futsal könnyebben párosítható, mint a nagypályás foci. A gyorsabb gondolkodás és a dinamika hasznomra válhat a nagypályán is – tette hozzá.A nagypályás klubja az el­­múlt két év szép eredményei után idén a középmezőnyben végzett.– Csongrádon mindig az volt az első, hogy egy baráti közösség vegye körül a csapatot akkor is, ha nem érmes helyekért küzdünk. Nem játszottam az idény nagy részén, de ott voltam a meccs utáni összetartásokon, és a lényeg, hogy megmaradt a ránk jellemző hangulat úgy is, hogy nem sikerült bajnokságot nyerni – zárta Fodor Dániel.