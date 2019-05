Nem tudott reagálni a Metalcom Szentes

Metalcom Szentes–Pécs 10–12 (2–1, 2–2, 4–2, 0–3, 2–4)

Férfi vízilabda OB I, rájátszás a 9. helyért, 1. mérkőzés. Szentes, 180 néző. Vezette: Tordai, Csizmadia.

Metalcom Szentes: MEIXNER – Kókai, Nagy M. 2, VÖRÖS 1, Pellei F. 1, Somogyi, KRISZOSZPATISZ 3. Csere: Kiss K., Pellei K., Bozó, Tóth Gy., HEGEDŰS 2, Kuzmenko 1. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Pécs: Józsa – Horváth Zs., CSABA 4, Csacsovszky E., CSACSOVSZKY A. 2, Chilkó 1, Rakonjac 1. Csere: BARÁT (kapus), Zerinváry 2, Turnai, Jakab, Gál 2, Krizsán, Opacak. Vezetőedző: Lukács Gergely.

Gól – emberelőnyből: 9/2, ill. 10/1.

Ötméteresből: 5/3, ill. 5/4.

Kiállítva cserével: Chilkó.

Kipontozódott: Kókai, Kiss K.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc állása: 1–0 a Pécs javára.



Végig kézben tartották az eredmény alakulását a szentesiek, vezettek már 8–4-re is. Az utolsó negyedben a vendégek védekezést és kapust váltottak, e tényezők olyannyira meglepték a hazaiakat, hogy elfogyott az előnyük, majd ötméteresekkel a Pécs az egyik fél második sikeréig tartó párharc első állomását megnyerte.



Pellei Csaba: – Nem voltam még ilyen helyzetben, hogy négygólos előnyről vereséget szenvedjünk. Idén az volt ránk jellemző, hogy döntetlen körüli végjátékot akár több góllal is képesek voltunk megnyerni. Most 8–4-nél elhittük, hogy megvan a meccs, majd az utolsó negyed 8–5-ről indult, amelyben a Pécs védekezést váltott, amit a vízben nem tudtunk lereagálni, nagyon rövid időn belül három gólt kaptunk lefordulásból. Kaptunk két-három fórt még, de kapura sem lőttünk belőlük, gyakorlatilag szétestünk. Megérdemelten nyert a Pécs, miután nem zártuk le a meccset.