Nem volt sikeres a szegedi szkanderosok számára az Eb

A szkanderesek görögországi Európa-bajnokságán –75 kg-ban mindkét kezével a 9. helyen végzett a szegedi Fábián Zsolt. Egy-egy meccset nyert meg, ballal egy görög, jobbal egy francia fiatalembert győzött le a 18–40 évesek között.



– Egy nagyon erős mezőnyben zártam jó versenyt. Tavaly szerencsésebb voltam, akkor könnyebb ellenfelekkel kezdtem, most viszont rögtön kiváló emberekkel kezdtem mindkét kézzel, így végül a kilencedik pozícióban végeztem. A kötelező sikereim nem maradtak el, de a verhetetlenek most is verhetetleneknek bizonyultak számomra – értékelte önmagát Fábián.



A Fábián Zsolthoz hasonlóan szegedi Baumann Ádám bal kézzel a 13., jobbal pedig a 15. helyen végzett az Eb-n a –110 kg-osok között.



– Sajnos egyikünknek sem úgy sikerült ez az Európa-bajnokság, ahogy elterveztük – árulta el lapunk érdeklődésére Baumann Ádám. – A hazai sem gyenge, de a nemzetközi mezőny végképp nagyon erős –110 kg-ban, így különösebb elvárásom nem volt előzetesen. Nem vagyok csalódott a helyezéseim miatt, de azért abban reménykedtem, hogy bal kézzel előrébb végzek – jegyezte meg.



Sokáig nem pihenhetnek, júliusban már Zágrábban rendezik meg a Zagreb Strong világkupát, amelyen Szegedről Fábián Zsolt és Károlyi András biztosan részt vesz, Baumann viszont inkább itthon erősít, hogy még jobb formába lendüljön az őszi világbajnokságra, amelyet a romániai Konstancában rendeznek majd meg.