A 2021-es rendezés lehet az egyetlen esély

Richard Pound, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) rangidős tagja úgy véli, csak 2021-ben lehet megrendezni a tokiói játékokat és paralimpiát.

Kijelentésével az elmúlt hetekben megjelent néhány pesszimista nyilatkozatra reagált.

Muto Tosiro, a szervezőbizottság ügyvezető igazgatója szerint a 2021-es lebonyolítást sem lehet biztosra venni. Amint azt szűk két hete megjegyezte:

nem hiszi, hogy bárki is képes lenne most megmondani, lehetséges lesz-e ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt jövő júliusban, vagy nem.

Ivata Kentaro, a fertőző betegségek professzora pedig a hét elején kijelentette: nagyon pesszimista a jövő nyári olimpiarendezés kapcsán.

„Nem hiszem, hogy az olimpiát meg lehet rendezni jövőre”

– hangsúlyozta egy hétfői telekonferencián a Kobe Egyetem professzora. Hozzátette, az idén nyárról egy évvel elhalasztott ötkarikás játékok megtartásának feltétele, hogy világszerte megfékezzék és kordában tartsák a koronavírus-járványt.

Devi Sridhar, az Edinburgh-i Egyetem professzora úgy nyilatkozott ugyancsak ezen a héten, hogy

szerinte a játékok jövő nyári megtartása azon múlik, lesz-e már addigra védőoltás a koronavírusra.

A kanadai televíziónak nyilatkozó 78 éves Pound, aki a legrégebben tagja a NOB-nak, hangsúlyozta: az egyetlen esély a rendezésre a 2021-es év. Utalt arra, hogy

a japán házigazdák is azon az állásponton vannak, hogy egy évvel el lehet halasztani az olimpiát, de tovább nem.

„Reménykednünk kell benne, hogy 2021 nyarán megrendezhetjük” – idézte a kanadai jogászt, egykori úszót az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz oldal.

„A Japán Olimpiai Bizottság úgy fogalmazott, hogy fontos neki és, igen, meg tudja csinálni. Mindenesetre adjuk meg a srácoknak a lehetőséget, adjuk meg a világnak az esélyt, hogy állja a vihart”.

Az olimpia halasztása a japán házigazdáknak és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is sok pénzébe fog kerülni, de a játékok halasztása a nemzetközi sportági szövetségeket is nagyon érzékenyen érinti. Pound arról is beszélt, hogy ezek közül sok nagy mértékben függ a NOB-tól származó bevételétől, így bizonyos változtatások nélkül nem tudnak majd úgy működni a továbbiakban, ahogy eddig, vagy ahogy szeretnének.

Az olimpiát jövőre július 23. és augusztus 8., a paralimpiát pedig augusztus 24. és szeptember 5. között rendezik meg.