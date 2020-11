A PSG-ben zárná karrierjét Di María

Ángel Di María, a Paris Saint-Germain argentin válogatott szélsője a francia együttesnél szeretné lezárni európai futballpályafutását.

„Szívem szerint itt, Párizsban fejezném be, de ez nem csupán rajtam múlik – idézte a támadó szavait a Goal.com. – Elégedett vagyok jelenlegi helyzetemmel, a formámmal is, úgy érzem, hogy a PSG-nél mindenki szeret, már pusztán ezért is megpróbálok addig játszani, ameddig határaim engedik.”

A 32 éves argentin játékos 2015 óta a párizsi klub labdarúgója. A 2020/21-es szezonban nyolc mérkőzésen négy találattal és három gólpasszal járult hozzá csapata sikereihez.

A hétközi Bajnokok Ligája-fellépésen, a csoportküzdelmek harmadik fordulójában azonban ő sem tudott érdemben segíteni az előző szezonban döntős PSG-n. A francia alakulat szerdán úgy kapott ki végül 2-1-re Lipcsében, hogy a német gárda magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter – 0-1-nél – kivédte az első gólt szerző Di María büntetőjét.

