Ashley Young az Interben folytatja

A 39-szeres angol válogatott Young – aki a mostani idényben a manchesteriek csapatkapitánya volt – nyolc és fél idény után távozik a Vörös Ördögöktől, akiknél 261 összecsapáson szerepelt. Manchesteri karrierje alatt angol bajnoki címet, FA Kupa-elsőséget, valamint Európa-liga-diadalt is ünnepelhetett a csapattal.

Az összeg abban az esetben tovább nőhet, ha az együttes megnyeri a Serie A-t.