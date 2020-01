Dárdai: erkölcstelen, de jól fizető ajánlatokat kapok

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya lehetőségeiről, és az elmúlt hónapok pihenőjéről is szót ejtett.

A Hertha BSC kispadjáról a nyáron bő 4 év után felálló, és hosszabb pihenőre vonuló Dárdai Pál a DPA hírügynökségnek nyilatkozott lehetőségeiről – írja a Csupasport.

Minden harmadik héten kapok egy olyan ajánlatot, ami néha erkölcstelen, hiszen sok pénzről van szól. De van sok rendkívül korrekt ajánlat is. Jelen állás szerint május végén be fogok menni a Hertha akadémiájának vezetőjéhez, Benni Weberhez, aztán meglátjuk, hogy meg tudunk-e állapodni a folytatásról – jelentette ki a 43 éves magyar szakember kiemelve, hogy jelenleg is szerződésben áll a klubbal, melynél tehát július 1-től ismét utánpótlásedzőként dolgozhatna.

Dárdai az elmúlt hónapokról, és a megérdemelt pihenőről is szót ejtett.

Minden csodálatos. Úgy érzem, lassan újratöltőik az akkumulátorom. Hat hónap elteltével már kevesebb ráncom van, mindenkitől megkapom, hogy sokkal jobban nézek ki. Ez azért van, mert nincs hajtás, minden nyugodt. Életemben először nincs körülöttem nyüzsgés.

Végül a Hertha tulajdonosváltásával kapcsolatban is megszólalt, és türelemre intette a csapat szurkolóit a sztárigazolásokkal kapcsolatban.

Örülök neki, hogy végre van pénze a klubnak, de sajnos pénzért sem kaphatsz meg mindent. A Hoffenheimnek sikerült, a Leipzignek sikerült, de sokan nem jártak sikerrel. Ez is egy kihívás.

A csapatra nem szabad most nyomást helyezni, a Hertha BSC-nek időre van szüksége.

Ha jól játszanak, előbb-utóbb a sztárok is jönni fognak.

Borítókép: illusztráció / Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője csapatának a VfB Stuttgart ellen a német első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott 2019. május 4-i mérkőzésén Berlinben.