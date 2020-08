Djokovic: nem volt könnyű döntés, de indulok

A világelső Novak Djokovic csütörtökön bejelentette, hogy indul az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

„Nagy örömmel erősítem meg, hogy részt veszek a US Openen. Nem volt könnyű döntés, tekintve az akadályokat és kihívásokat” – közölte a szerb játékos, aki arról is beszámolt, hogy a Grand Slam-tornát megelőző, szintén New York-i felvezető versenyen is indul.

A szervezőknek kifejezetten jó hír Djokovic részvétele, mert így a „Nagy Hármasnak” legalább az egyik tagja ott lesz Flushing Meadowsban, miután

a címvédő Rafael Nadal már korábban lemondta szereplését, míg Roger Federer sérülés miatt az egész évet kihagyja.

Rajtuk kívül a férfi mezőnyből többek között

hiányozni fog a háromszoros GS-tornagyőztes Stan Wawrinka és az ausztrál Nick Kyrgios.

A nőknél még több éljátékos marad távol a tornától a koronavírus-járványra hivatkozva, ugyanis a világelső Ashleigh Barty mellett lemondta a részvételt a holland Kiki Bertens, az ukrán Jelina Szvitolina, továbbá az orosz Anasztaszija Pavljucsenkova és Szvetlana Kuznyecova.

A 17-szeres GS-tornagyőztes, a US Openen háromszor bajnok Djokovic döntése annyiban meglepő, hogy korábban lehetetlennek és extrémnek nevezte a szervezők által előírt protokollt a világjárvány kapcsán. A játékosok nem érintkeznek a külvilággal, és egy „buborékban” lesznek a torna alatt.

Forrás: MTI