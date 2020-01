Houstonban is nyert a Lakers

Eredmények: New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 130-133 Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 97-117 Boston Celtics-Phoenix Suns 119-123 Atlanta Hawks-Detroit Pistons 103-136 New York Knicks-Philadelphia 76ers 87-90 Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 118-116 Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors 112-122 Golden State Warriors-Orlando Magic 109-95 Houston Rockets-Los Angeles Lakers 115-124 Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 119-105 Utah Jazz-Sacramento Kings 123-101

A Los Angeles Lakers magabiztos második félidős játékkal nyert a mérkőzés elején tizenegy ponttal is vezető Houston Rockets otthonában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szombati játéknapján.