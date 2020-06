Jó formában tért vissza Sallai Roland

A koronavírus-járvány okozta leállást követően jó formában tért vissza a pályára Sallai Roland, a német élvonalban szereplő SC Freiburg magyar futballistája, aki pontot érő gólt szerzett szombaton a Wolfsburg otthonában.

A 23 éves támadójátékos a 31. fordulóban rendezett összecsapáson egy kapusról kipattanó labdát fejelt nagy ívben a hálóba, csapata így kétgólos hátrányból felállva ért el döntetlent.

„Ez a megoldás tűnt a legjobbnak, úgy gondoltam, ha megpróbálom levenni, akkor könnyen blokkolhatták volna a lövést. Itt minden sokkal gyorsabb, de szerencsére beleszoktam ebben a közegbe”

– mondta az M1-nek vasárnap a válogatott labdarúgó.

Sallai Roland megjegyezte, a kényszerszünet után sikerült jól teljesítenie, eddig is volt néhány lehetősége a gólszerzésre, azonban eddig nem jött össze neki. Megjegyezte, a klubnál az elsődleges cél a bennmaradás volt az idény előtt, most viszont – három fordulóval a vége előtt – a nyolcadik helyen állnak, és még van esélyük elérni az Európa-liga-indulást érő hatodik helyet. Már biztosan pozitív érzésekkel fejezik be a szezont, de természetesen harcolni fognak a nemzetközi kupaszereplésért.

Sallai Rolandnak még két évig szól a szerződése Freiburgban. Mint elmondta, a fejlődése szempontjából nagyon jó helyen van, a szezon második felére pedig stabil játékos tudott lenni a Bundesligában.

„A következő lépés, hogy eredményesen, gólokkal, gólpasszokkal vegyem ki a részemet a csapat játékából” – magyarázta.

