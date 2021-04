Két klub visszalép, máris összeomlik a szuperliga?

Cikkünk frissül.

Még két nap sem telt el mióta a tizenkét sztárklub bejelentette az Európai Labdarúgó-Szuperliga megalapítását, máris az összeomlás szélére került a kupasorozat. Az angol sajtóban elterjedt, hogy a rájuk zúduló kritikaözön hatására a Chelsea és a Manchester City is visszalépett a szuperligától – írja a Magyar Nemzet.

Londonban maga Roman Abramovich kezdeményezte a kilépést, ezt követően megkezdték az ehhez szükséges dokumentáció előkészítését, röviddel később pedig Manchesterben is így tettek. A BBC megjegyzi, egyik klub sem tartozott a projekt élharcosai közé, utolsóként írták alá a belépésről szóló egyezményt, azt is csupán azért, hogy ne kerüljenek lépéshátrányba a többi élcsapathoz képest.

– A Chelsea-nél az utolsó pillanatban döntöttek a csatlakozás mellett. Azóta már megbánták a döntést Londonban, rájöttek, hogy hibáztak. Úgy érezték, hogy fel kell ugraniuk a vonatra, mert az már majdnem elhagyta az állomást. De mint kiderült, a vonat a nagy semmi felé igyekezett – írja a Sky Sports.

Boris Johson brit miniszterelnök örömmel vette tudomásul a két klub kilépésének hírét, és arra biztatta – a szintén az alapítók közé tartozó – Arsenalt, a Liverpoolt, a Manchester Unitedet és Tottenham Hotspurt, hogy ők is tegyenek így.

The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it.

I hope the other clubs involved in the European Super League will follow their lead.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 20, 2021