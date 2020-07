LeBron még Michael Jordant is lenyomta

Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) honlapjának hétfői beszámolója szerint a hétvégi aukción egy San Francisco-i cég alapító-elnöke vásárolta meg az NBA-ben a Cleveland Cavaliersben bemutatkozó

A 14-es sorszámú kártya kikiáltási ára 150 ezer dollár volt, a 26 napos árverés során 34 licit érkezett rá, és a legdrágább kosaras kártya lett az 1980-tól datálódó modern korszakban.

A signed LeBron James rookie card sold for $1.8 million via Goldin Auctions, per @darrenrovell

That’s the record for a modern day card 🤯 Leore Avidar won the auction. pic.twitter.com/P4zFilHQLd

