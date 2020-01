Mané lett a legjobb afrikai labdarúgó

A csatár az afrikai szövetség (CAF) keddi, hurghadai gáláján kapta meg az elismerést. Mané tavaly Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoollal, hazája válogatottjával pedig döntőt játszott az Afrikai Nemzetek Kupáján.

A szavazás során klubtársát, az egyiptomi Mohamed Szalah-t, illetve a Manchester City algériai szélsőjét, Rijad Mahrezt előzte meg.

It's official! 🥇

The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane

What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020