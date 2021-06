Még soha nem volt ilyen szoros a verseny az NBA-ben az év edzője voksoláson

A 63 éves tréner nagyon szoros „küzdelemben” hódította el a díjat, a szavazásra jogosult 100 szakíró ugyanis erősen megosztott volt.

így New York-i kollégája mögé szorult. Ez a díj történetének legszorosabb eredménye 19 éve, amióta ebben a rendszerben döntenek az elismerésről.

The 2020-21 NBA Coach of the Year is… Tom Thibodeau of the @nyknicks! #NBAAwards #ThatsGame pic.twitter.com/qcLXyy443x

— NBA (@NBA) June 7, 2021