Megvágná Pochettino végkielégítését a Tottenham

A The Sun című brit bulvárlap úgy tudja, hogy a londoni futballklub elnöke, Daniel Levy arra kérte a novemberben távozott, 48 éves argentin trénert, tekintsen el járandósága egy részétől.

Az újság szerint Pochettinónak továbbra is folyósítják 8,5 millió fontos (körülbelül 3,425 milliárd forintos) éves fizetését, ez is a megegyezés része volt, amikor felállították a kispadról.

A megállapodás szerint Levy – legalábbis a The Sun értesülései alapján – addig fizet a trénernek, amíg az nem talál magának új klubot.

