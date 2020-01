Megvannak az idei Super Bowl résztvevői

Érdekesség, hogy a 49ers lett a harmadik csapat az NFL történetében, amely úgy jutott be a Super Bowl-ba, hogy az azt megelőző idényében mindössze négy győzelmet szerzett.

A Tennessee Titans ugyan 17-7-re vezetett a Kansas City otthonában, de a Patrick Mahomes vezette Chiefs támadósor összességében megállíthatatlan volt. A fiatal irányító 294 yardot passzolt, közte három touchdown-átadással, emellett futott 53 yardot és ő maga is szerzett egy hatpontost. A Kansas City 1969 óta először jutott a nagydöntőbe.