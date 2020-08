OSullivan már megint hatalmasat sznúkerozott

A BBC szerint az ötszörös világbajnoknak

a selejtezőből főtáblára jutott thaiföldi Thepchaiya Un-Nooh ellen.

OSullivan ezúttal is hűen játszott „Rakéta” becenevéhez, ugyanis

Mivel ellenfele nem tudta felvenni vele a versenyt hatékonyságban sem, a 44 éves angol játékos 11 parti alatt lerendezte a továbbjutás kérdését.

aki Sean Murphy tavalyi rekordját adta át a múltnak, amikor 10-0-val lépett tovább az első fordulóból a kínai Lo Hung-hao ellen.

Ronnie O'Sullivan recorded the fastest win in Crucible history in the first round of the World Championship on Monday morning.

— Sky Sports (@SkySports) August 3, 2020