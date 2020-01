Sainz harmadszor diadalmaskodott

A kétszeres Forma-1-es világbajnok spanyol Fernando Alonso pályafutása első Dakarját a 13. helyen fejezte be.

Az autósoknál a háromszoros bajnok, tavaly is győztes katari Nasszer al-Attijah lett összetettben a második, míg a 13-szoros bajnok francia Stéphane Peterhansel harmadikként zárt.

A címvédő ausztrál Toby Price az utolsó szakaszon, és az összetettben is harmadikként fejezte be a viadalt.

Az 57 esztendős Sainz ezúttal Minivel győzött, korábban a Volkswagent és a Peugeot-t is sikerre vitte a világ leghíresebb tereprali-versenyén.

2010-ben és 2018-ban is megnyert, a viadalt akkor Dél-Amerikában rendezték.