Szerény hazai győzelemmel mutatkozott be a Barcelona új vezetőedzője

A katalánok otthon továbbra is veretlenek a szezonban, tíz hazai meccsükből kilencet megnyertek. A granadai együttes vendégként a legutóbbi hat bajnoki találkozóját elveszítette.

Enrique Setién, a címvédő és éllovas FC Barcelona hétfőn kinevezett új vezetőedzője a Granada elleni 1-0-s hazai győzelemmel mutatkozott be a spanyol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának zárómérkőzésén vasárnap.