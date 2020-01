Távozik az orosz és az ukrán férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Az oroszok az Európa-bajnokság malmői csoportjában előbb a magyar, majd az izlandi és a dán válogatottól is kikaptak, így nem jutottak a középdöntőbe. Az ukránok Bécsben szintén pont nélkül zártak, hiszen Ausztria, Csehország és Észak-Macedónia ellen sem tudtak nyerni.

These might interest you