Továbbra is Bestaven az élen a földkerülő vitorlásversenyen

Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de előnye egy nap alatt jelentősen csökkent a második helyezett honfitárssal, Charlie Dalinnal (Apivia) szemben.

A korábban sokáig éllovas Dalin egy nappal ezelőtt még 103 mérfölddel volt elmaradva az éllovastól, mostanra ez már „csak” 35 mérföld. A harmadik helyezett, szintén francia Thomas Ruyant (LinkedOut) hátránya is csökkent – 176 mérföldről 145-re -, de nem tudott „annyit hozni” Bestavenen, mint Dalin.

A korelnök, a 61 éves francia Jean Le Cam (Yes we Cam!) továbbra is a negyedik helyen halad, és az ő hátránya tetemes ugyan az éllovashoz képest, de abból 54 mérföldet így is le tudott faragni egy nap alatt. Jelenleg 363 mérfölddel van elmaradva.

Le Cam a versenybíróság döntése értelmében azonban 16 óra 15 perces jóváírást kap majd, amit a célba érkezésnél vesznek figyelembe. Ő mentette ki ugyanis Kevin Escoffiert,

akinek a hajója elsüllyedt, és azóta a francia haditengerészet segítségével partra szállt Réunion szigetén. Az időjóváírásnál nemcsak a mentésre fordított időt vették figyelembe, hanem azt is, milyen kedvező időjárási helyzetekről maradt le Le Cam, valamint másik két versenyző, akik szintén részt vettek a keresésben.

Az élmezőny már teljesítette a táv felét, a november 8-án elrajtolt viadal 33 fős mezőnyéből eddig hatan adták fel a versenyt.

A földkerülő viadalok közül a Vendée Globe a legnehezebb: az indulóknak 18 méteres, egytestű hajójukkal egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a Földet. A leggyorsabbakat január közepére várják Franciaországba.

A versenycsúcsot a francia Armel Le Cléach tartja, aki a legutóbbi földkerülést 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperc alatt teljesítette. Fa Nándor az 1992-93-as Vendée Globe-on legjobb nem franciaként az ötödik, 2016-17-ben pedig a nyolcadik helyen végzett, majd ezt követően visszavonult a versenyzéstől.

Forrás: MTI