Xavi még nem érezte magát felkészültnek a Barcelonához

A világ- és Európa-bajnok játékos május elején jelentette be visszavonulását, a hónap végén pedig a katari bajnokcsapatnál, az al-Szaddnál – melyben 2015 óta szerepelt – aláírta az első edzői megbízatásáról szóló szerződését.

– mondta. Hozzátette: ettől függetlenül továbbra is az az álma, hogy egyszer a katalán csapat vezetőedzője legyen.