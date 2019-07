Nemzetközi rutin is érkezett a Szeged-Csanád Grosics akadémiához

Sokat érhet a rutinja. Mohl Dávid (labdával) a védelem bal oldalán hozhat magabiztosságot. FOTÓ: MTI

Három labdarúgóval bővült a Sze­ged–Csanád Grosics Aka­dé­mia kerete. Az NB II jövő va­­sárnapi rajtjára készülő együt­­teshez három, különböző csapatrészben bevethető lab­da­rúgó érkezett, így összesen már kilenc új igazolásnál jár a másodosztályban újonc csapat.A védelemben számíthat a rutinos Mohl Dávidra (34) Jo­­ao Janeiro. A magyar bajnok és kupagyőztes labdarú­­gó a Haladástól érkezett, de ko­­rábban évekig az Újpestben futballozott, amelynek színei­ben Európa Liga-selejtezőn is pályára léphetett, és összesen 270 NB I-es mérkőzésen játszott karrierje során.A középpályára Pongrácz Vik­­tort (23) szerződtette a klub. A korábbi korosztályos vá­­­­logatott játékos tagja volt a 2015-ben az U20-as világbajnokságon szereplő magyar csa­­patnak, most a Balmazújvárostól érkezett a Szeged–Csanád GA-hoz.A támadószekciót erősítheti Gajdos Zsolt (26). A csatárt az NB I-­­be feljutó Zalaegerszegtől sze­­rezték meg, karrierje során pedig már háromszor is sikerült feljutnia az élvonalba aktuális klubjával. Az előző szezonban 26 mérkőzés során 9 gólt lőtt a ZTE színeiben az NB II-ben.Szerdán a román másodosztályú Poli Temesvárt fogadta a csapat, a fenti hármas közül csak Pongrácz lépett pályára. A találkozó főképp küzdelmet ho­­zott, gól viszont nem született a nemzetközi felkészülési mérkőzésen.A Szeged–Csanád GA a felké­szülés főpróbáját vasárnap 17.30-­­tól az Eger ellen tartja, majd augusztus 4-én a Budafok el­­len rajtol az NB II-ben.Joao Janeiro: – Amire ké­­szültünk, azt nagyrészt meg tudtuk valósítani. Sokat cseréltem, ez volt az egyik cél. Az ellenfél jó és élvezetes focit játszott, örülök, hogy hasznos 90 percen vagyunk túl. Mindig szeretnénk nyerni, de arra jó volt, hogy lássuk, miért dolgozunk napról napra.Szeged–Csanád GA: Alekszics – Orosz M., Horváth M., Tóth G., Zabari, Oláh, Germán, Sóron, Zvara, Pongrácz, Andorka. Csere: Takács (ka­­pus), Moga, Talabér, Bitó, Erdei, Szabó P. Vezetőedző: Joao Janeiro.