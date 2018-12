Női kézilabda Eb - Szenzációs győzelem! A magyar válogatott legyőzte a románokat is - fotók

Schatzl újra eredményes a szélről. 31-29

Schatzl most nem tud átjárni a román kapus eszén.

Schatzl szerez labdát, már két gól az előnyünk. Ambros Martín időt kér. 22-20

A magyar válogatott Eb-kerete



Kapusok: Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kiss Éva (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők: Lukács Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria), Orbán Adrienn (Kisvárda Master Good SE)

Jobbátlövők: Kovács Anna (DVSC Schaeffler), Planéta Szimonetta (Chambray Touraine Handball – Franciaország)

Irányítók: Kovacsics Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), Lakatos Rita (GVM Europe-Vác),Pálos-Bognár Barbara (Moyra Budaörs), Tóth Gabriella (Érd)

Beállók: Mészáros Rea (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szabó Laura (Érd), Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler)

Balátlövő: Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balszélsők: Kazai Anita (Dunaújvárosi KKA), Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Tartalékok: Janurik Kinga (k, Érd), Szalai Babett (Dunaújvárosi KKA)

Szövetségi kapitány: Kim Rasmussen

Edző: Siti Beáta

Kapusedző: Bakos István

Hatból negyedik meccsét nyerte a magyar válogatott az Eb-n. Az, hogy ezek a győzelmek nem érnek elődöntőt, a körbeveréseknek és a lebonyolítási rendszernek "köszönhető". Így is le a kalappal a magyar csapat előtt, mely messze várakozás felett teljesített az Eb-n.A románokat legalább 12 góllal kellett volna vernünk. Erre a második félidő elején volt kis esély, amikor vezettünk 26-21-re. Itt azonban leblokkoltunk és románok is rákapcsoltak. Az utolsó 10 percben magabiztosan őrizte előnyét a magyar csapat. Kiss Éva szenzációsan védett a magyar kapuban, míg a szélről többször voltunk eredményesek. Ami a legfontosabb: egységes csapat benyomását keltette a magyar válogatott, a fiatalok játéka pedig biztató.60.o. - Kiállítják Lakatost a bírók, de ismét hetest hibáznak a románok. Győztünk! 31-2960.p. - Egy percen belül, újabb nagy győzelem kapujában a magyar csapat.59.p. - Vitatható hetest kap Románia. A labdát az égbe lövik a románok.58.p. -57.p. - Román gól. 30-2956.p. - Kovacsics lő gólt, Kiss Éva újra szenzációs. 30-2855.p. - Kiss Éva majdnem hetest hárít, de csak majdnem. 29-2854.p. - Lukács lő gólt a szélről. 29-2754.p. - Kiss Éva véd nagyot! Ismét.53.p. - Két gyors gól mindkét csapattól, őrizzük az egy gólos előnyt. 28-2752.p. - Neagu szenved térdsérülést. Sajnos, úgy tűnik, súlyosan sérül a románok legjobbja.51.p. - Szabó nagyot hibázik. Előtte a románok feljöttek egy gólra. 27-2650.p. - Kovacsics jókor talál be. Újra két gól az előny. 27-2549.p. - 25-20 után megálltunk. Rossz magyar támadás után Neagu büntet. 26-2548.p. - Újabb román gól. Rasmussen időt kér, remélhetőleg, még időben. 26-2447.p. - Román gól a szélről. Majd újra kapufa Kovacsicstől. 26-2346.p. -46.p. - Átlövésből eredményes a román csapat, de a második félidő így is 9-5 ide. 26-2245.p. - Újabb magyar gól! 26-2144.p. - Kiss Éva a nap embere! Két óriási ziccert véd a magyar kapus.43.p. - Neagu szépít. 25-2142.p. - Állva hagyjuk a románokat! 25-2041.p. - Kiss Éva hetest véd, Háfra újabb gólt lő. 24-20.40.p. - Emberelőnyben a magyar csapat, Háfra él a lehetőséggel. 23-2040.p. -39.p. - Kovacsics óriási kapufát lő.38.p. - Kétszer nagyot véd Kiss Éva, de a labda még mindig a románoknál.37.p. - Most Lakatos szerez vezetést. 21-2036.p. - Fej-fej mellett a két válogatott. 20-2035.p. - Tóvízi góljával ismét vezetünk. 20-1935.p. - Megint Pintea eredményes. 19-1934.p. - Háfra szép gólt lő. 19-1832.p. - Pintea egyenlít. 18-1831.p. - Kovács Anna góljával először vezetünk! 18-1730.p. - Kétszer két gyors gól mindkét csapattól. 17-1729.p - Hibáznak a románok is, Kovacsics büntet. Egyenlő az állás. 15-1528.p. - Elpuskázott magyar támadás.27.p. - Az egyenlítésért támadhatunk.26.p. - Háfra csodaszép gólt lő. 14-1526.p. - Eredményes román hetes. 13-1525.p. - Kovács Anna most sem hibázza el a hetest. 13-1424.p. - Rögtön büntetnek a románok. 12-1424.p. - Tóvízi Petrát két percre kiállítják. Ezért kár.23.p. - Planéta átlövésből eredményes. Egy gólra jövünk fel. 12-1322.p. - Kovács Anna belövi a hetest. 11-1321.p. - Lukács a szélről eredményes. 10-1320.p. - Megint Neagu, újra négy gól a hátrány. 9-1319.p. - Kiss Éva hetest véd.18.p. - Neagu ismét gólt szerez. 9-1217.p. - Jobban játszunk időkérés után, két gólra feljövünk. 9-11A védekezésünket kellene mielőbb rendbe szedni. Ameddig hátul nem rendezzük a sorokat, nincs miről beszélni.13.p. - Gyors magyar gólra gyors román válasz. Rasmussen időt kér. 6-1012.p. - Pintea lő újabb gólt, nehezen tartjuk a román játékost. 5-911.p. - Továbbra is három góllal mennek a románok. 5-89.p. - Két gyors román gól, tovább nő a hátrányunk. 4-76.p. - Bíró nagyot véd!4.p. - Kovacsics faragja a hátrányt, de újra gyorsan válaszolnak a románok. 2-43.p. - Egyenlítünk, de utána két gyors román gól. 1-31.p. - Vezetnek a románok. 0-1A II. csoport 18 órakor kezdődő mérkőzésén a magyar válogatottnak legalább 19 góllal kellene legyőznie Romániát, hogy biztosan az elődöntőbe jusson, és legalább 11 találattal, hogy az ötödik helyért folytathassa.Amennyiben a késő esti találkozón a németek egy vagy két góllal legyőzik Hollandiát, a magyarok 12 gólos sikerrel elődöntősök lesznek. Nantes-ban, az I. csoportban a dánok meglepetésre szoros csatában legyőzték Montenegrót, ezzel biztossá vált, hogy az olimpiai címvédő oroszok mellett a világbajnok franciák jutnak a legjobb négy közé.Eredmények, középdöntő, 3. (utolsó) forduló: I. csoport (Nantes): Dánia-Montenegró 24-23 (15-11)Később: Svédország-Oroszország 18.00 Szerbia-Franciaország 21.00 II. csoport (Nancy): Norvégia-Spanyolország 33-26 (18-17) később: Magyarország-Románia 18.00 Hollandia-Németország 21.00